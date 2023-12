«Güäte Morgu und härzlich willkommu zum PiDi. Züäverlässig wie der Bäcker am Morgu mit de Gipfel uf ew wartut, wart öi ich mit de beschtu Memes uf ew! Nu warum so z sägu. Also en Güäte!»

(«Guten Morgen und herzlich willkommen zum PiDi. Zuverlässig wie der Bäcker am Morgen mit den ‹Gipfeli› auf euch wartet, warte auch ich mit den besten Memes auf auch. Noch warm, so zusagen. Also einen Guten» auf Walliserdeutsch)