Picdump 65 – Houston, wir haben ein Meme

«Endli wider Mittwoch, endli wider Memes. Ich hoffu iär chänt sus gniässu, so wiä ich z Läsu vaner Kommentarspalta gniässu.» («Endlich wieder Mittwoch, endlich wieder Memes. Ich hoffe, ihr könnt es geniessen, so wie ich das Lesen der Kommentarspalte geniesse.» auf Walliserdeutsch)

Und hier ist es:

Das sollte das Titelbild beinhalten:

Ich möchte gerne einmal eine Liste mit allen Ideen sehen.

Und so soll das Werk heissen:

Sergio's Liste



Die Idee kam von:

SturdyKitten74



Bevor ihr es seht, noch einige Infos dazu:

In den letzten 64 Ausgaben habt ihr fleissig Ideen eingereicht. Total waren es bis jetzt 1986, sprich pro PiDi waren es durchschnittlich etwas über 31. Natürlich ist es nicht möglich, die komplette Liste ins Titelbild zu nehmen. Darum nur ein symbolischer Ausschnitt des Excel-Sheets.

Ein paar der eingereichten Ideen in drei Spalten. bild: watson

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Und für alle anderen:



PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Und das schon nach dem ersten Gebrauch ...

Tupperware, nachdem man Spaghetti hineingetan hat.

Das ist vermutlich die beste Geschichte, die du seit langem gehört hast.

Am 30. September 1956 behauptete ein Mann namens Thomas Fitzpatrick während eines betrunkenen Streits in einer Bar, er könne ein Flugzeug von New Jersey nach New York in 15 Minuten fliegen. Um sich selbst zu beweisen, stahl er ein Flugzeug, flog ohne Licht oder Funkgerät völlig betrunken um drei Uhr morgens und landete das Flugzeug auf der Strasse vor der Bar. Zwei Jahre später tat er es wieder, weil ein Mann in der Bar sich weigerte, seine Geschichte zu glauben.

Die Geschichte stimmt tatsächlich. Mehr gibt's hier.

Hihihi ...

Welche wohl Bethany ist?

Schon gut, Bethany, wir können es retuschieren. Du musst nicht springen.

Was ein Alptraum ...

Ein Wortspiel.

Wir glauben ja, der Schöpfer war Atheist.

Ich persönlich glaube nicht, dass sie das komplett durchdacht haben.

Eltern dürften es nachvollziehen können.

Die drei Energiestufen meiner Tochter im Kleinkindalter:

Das stille Mädchen.

Frauen im Gespräch.

Kokainbär.

Diese Dramatiker.

🙄

Und was ist das Krasseste, das du so gemacht hast?

In den späten 1960er Jahren schoss der Holzfäller Francis Wharton aus British Columbia ein Reh und benutzte dessen Zähne, um für sich selbst ein Gebiss herzustellen. Dann ass er das Reh – mit den eigenen Zähnen des Rehs.

Dieses Dilemma: Weiter lecken oder nicht?

Wenn du deinen Lolli auf den Teppich fallen lässt und ihn wieder aufhebst.

Immerhin probiert sie es. 😅🥰

Oma hat die Gruppe «Willst du diese Schüssel» erstellt.

Oma hat dich hinzugefügt.

Oma hat das Gruppenbild geändert.

Oma hat die Gruppe verlassen.

Du bist jetzt ein Administrator.​

Können wir nachvollziehen.

Ich, wenn meine Katze in einer süssen Position einschläft.

Gib's zu!

Boomer-Joke.

Rapper sehen heute aus wie ein Schreibtisch beim Nachsitzen.

Eine wunderbare Metapher.

Das Leben ist eine Party und ich bin die Piñata.

Wenn du schon mal ein gutes Bild von dir hast. 🤷‍♂️🤷‍♀️😅

Das nennt man Recherche.

Wenn es draussen abgeht, du aber nicht neugierig scheinen willst.

«Limonade.»

Immerhin ist niemand nackt.

Wenn du allein zu Hause bist und seltsamen Scheiss machst, und dann hörst du einen Schlüssel in der Tür.

Es ist so mühsam!

Ich: *Setze mich hin*

Mein Reissverschluss-Pulli:

Ooops.

Bist du high?

Finden vermutlich nicht alle lustig, aber manche dafür umso mehr.

Sehr gut verbildlicht.

Wenn deine Katze und dein Hund plötzlich zu Menschen werden würden.

Was für ein unbeschreiblich herrliches Gefühl.

Wenn du endlich etwas Privatsphäre hast, um den Popel zu pflücken, der dich schon den ganzen Tag belästigt hat.

Eigentlich müsste ja jede Bucketliste so aussehen.

Es ist ein Wortspiel.

Das hatte ich anders in Erinnerung.

Touché!

Du hast gerade Essen gemacht. Du sitzt am Tisch. Laptop offen. Was schaust du zuerst?

YouTube-Werbung.

Ah, genau, darum … 😅

Ich: Warum bin ich so pleite?

Amazon: Ihr mexikanisches Katzenkostüm wird morgen geliefert.

Ich glaube nicht, dass man das «sitzen» nennen kann.

Warum sitzt er so?

Ein bisschen Druck machen.

Wenn dein Freund seine Eltern fragt, ob du bei ihnen übernachten darfst, und du so hinter ihm bist.

Ach, komm, lach schon!

Lass das besser nicht zu nahe an dich ran.

All diese Galaxien mit Billionen von Planeten und wir landeten in einer mit einer 40-Stunden-Arbeitswoche.

Es reicht dann gleich für zwei Generationen.

Ich, im Begriff, eine unverschämte Menge Spaghetti zu machen, weil ich nie weiss, wie viel ich kochen soll.

Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde.

Mein Mitbewohner hat ein Date, das später vorbeikommt, und er bat mich, zu putzen, weil er nicht zu Hause ist. Also machte ich einen Prinzessin-D-Schrein in seinem Zimmer.

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!