Picdump #14 – TGIM! (=Thank god it's Mittwoch)

Da bini wider zrug üs mine Ferie! (Etwas auf Walliserdeutsch, das vermutlich keine Sau interessiert.)

Herzlich willkommen zum 14. PiDi. Was habe ich in meinen Ferien darauf gewartet, endlich wieder im Büro zu sitzen und das Internet nach Memes zu durchstöbern. Und nun ist es endlich wieder so weit. Zum Glück hatte ich nicht zwei Wochen Ferien … allein die Vorstellung – Horror! So oder so, hier kommen die Memes der Woche.

Zuerst aber noch das Titelbild

Die Idee kam von:

PetriHeil



Das sollte das Titelbild beinhalten:

Ein Bild, das zeigt, dass der PiDi mehr als eine Story ist, es ist eine Religion.

Und so soll das Werk heissen:

We are PiDi-ver!



Und hier ist es:

Das ist übrigens nicht Harold. bild: watson

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Zur Belohnung gehts jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann gehts für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

PICDUMP

Und für alle anderen:



«Ganz ruhig, David, es ist nur eine kleine Operation, keine Panik.»

«Mein Name ist nicht David.»

«Ich weiss, ich bin David.»

«Mutter, können wir rausgehen und spielen?»

«Bei diesem Wetter? Bei all dem blauen Himmel und dem Sonnenschein?»



«Was für eine Woche, hm?»

«Captain, es ist Mittwoch.»



«Das Leben ist eine Frage der Perspektive. Du denkst vielleicht du bist ein Löwe … aber für manche Leute bist du ein Schwanz.»

PICDUMP

Bei mir begann es ab 30.

«Ich, wie ich mich sechs Monate lang erhole, nachdem ich an einem Samstagabend im Ausgang war.»

Es klappt einfach nie.

«Wenn du ängstlich bist, aber versuchst, cool zu bleiben.»

Dann das mit den 1.5 Grad noch eher.

Warum nur?

«Ich: ‹Hey, kannst du diese völlig vernünftige einfache Aufgabe für mich erledigen?›»

«Mein Kind:»

Trotzdem danke, gell.

Schuldig im Sinne der Anklage.

«Wir alle haben einen Freund/eine Freundin, dem/der immer kalt ist.»

Sollte offiziell als Arbeitszeit gelten!

bild: watson

¯_(ツ)_/¯

«Ich, wie ich entscheide, worüber ich die nachdenken werde, was mich die ganze Nacht wach hält.»

Ganz, ganz flach.

Eine Neuinterpretation des Bildes.

«Haltet ihn, er versucht zu gehen, ohne zu bezahlen.»

Der Beweis, dass etwas gleichzeitig gut und schlecht sein kann.

«Die Matratze mit mehr als 10'000 verifizierten 5-Sterne-Bewertungen: ‹Ich wäre fast gestorben. Es gab ein Feuer in meinem Gebäude, ich habe es verschlafen.›»



Ganz ehrlich, ich habe auch einen Moment gebraucht. 😅

«Meine Mutter hat es immer noch nicht bemerkt …»

Wenn’s kickt, dann kickt's. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Wenn du so high bist, dass du beginnst Angst zu haben.»

Jede kann die Nächste sein.

«Ich, wie ich das Haus nach Pete Davidson absuche, bevor ich das Haus meiner Freundin verlasse.»

Mehr ist nicht möglich.

«Starte den Tag mit einem Lächeln.»

«Ich:»



Weg damit!

«Content Creator: Bevor wir mit dem heutigen Video beginnen, möchte ich die Sponsoren dieses Videos erwähnen …»

«Ich:»

Vorsicht bei der Berufswahl. Und der Kleiderwahl.

«Lehrerassistentin aus Oklahoma wurde zwei Wochen nach Arbeitsbeginn an der Schule wegen Sex mit einem Schüler verhaftet.»

«Das ‹Willkommen in Vegas-Shirt› ist nicht gerade hilfreich.»



Murphys Gesetz.

Waren das die MythBusters?

«Katzen landen wohl doch nicht immer auf ihren Füssen.»

Ach, Timmy.

«Timmy! Das ist nicht der Ort, wo die Karotte hingehört.»

Gibt es einen 50/50-Joker?

«Meine Frau: ‹Hast du meine Reste gegessen?›»

«Ich:

A: Es war ein Unfall.

B: Ich kann mich nicht erinnern.

C: Du siehst heute hübsch aus.

D: Und ob ich das habe.»



Zeiten ändern sich.

«Moderner unterstützender Ehemann.»

So dumm wie die Schlagzeile ist, so witzig ist der Kommentar dazu.

«Homosexuelle Löwen haben ihr Verhalten von schwulen Touristen abgeschaut.»

«Ich persönlich sage Hut ab vor den homosexuellen Touristen, die bereit waren, vor Löwen zu ficken.»



Die beste Therapie.

«Alles ist schrecklich, also habe ich gegoogelt ‹Hunde, die interviewt werden› und es half.»

Viel Glück beim Interpretieren.

«Alle Träume haben eine Bedeutung.»

«Meine Träume:»

Wie ein Prozess abläuft:

«Get new idea» = Eine neue Idee haben.

«Start new project» = Ein neues Projekt beginnen.

«Tell everyone» = Es allen erzählen.

«Finish project» = Das Projekt beenden.



Dann war es definitiv die falsche Wahl.

«Stell dir vor, du triffst deinen Seelenverwandten und musst dann herausfinden, dass er diesen Scheiss an Weihnachten macht.»

Und natürlich noch einen Rucksack.

«Fluggesellschaft: ‹Sie dürfen ein Handgepäckstück mitnehmen.›»

«Ich:»

Achtung, Verwechslungsgefahr:

Etwas fürs Zubettgehen.

«Vielleicht ist diese Welt die Hölle eines anderen Planeten.»

Falsch ist es ja nicht.

«Ist hier ein Arzt?»

«Ja, ich bin Arzt.»

«Was ist Ihr Fachgebiet?»

«Ich bin Doktor der Mathematik.»

«Mein Freund liegt im Sterben.»

«Minus eins.»

Die perfekte Weihnachtsdeko existiert ni...

Nehmt den PiDi nicht zu ernst.

Immerhin transparent.

«Partnersuche ab 25 Jahren: Ich bin alt und ich bin müde. Bitte spiel nicht mit mir. »

Es ist wieder soweit:

Vielleicht ist die Katze auch einfach nur ultra dumm. 🤷‍♂️

«Es ist mein Ziel, so ruhig zu sein, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich will.»

Das gab es in der Geschichte von watson noch nie!

Le-gen-de!

«Mein Grossvater besitzt eine Zwiebelfarm und beschliesst gelegentlich ein Nickerchen zu machen. Mitten auf dem Feld. Was soll’s, er gewinnt im Leben!»

Ein Wundermittel. Wo bekomme ich das?

«Diese pflanzenbasierte Alternative verspricht, High-School-Schülern mit dem Dampfen aufzuhören.»

Apropos Sucht:

«Ich: ‹Ich werde mir nur eine, vielleicht zwei Episoden anschauen.›»

«10 Stunden später: »

R.I.P YouTube Converter.

Und jetzt gibts wie immer das Insta-Konto der Woche

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los, macht es wie Forrest Gump: