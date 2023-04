Picdump 31 – endlich wieder Memes oder wie die Welschen sagen: ‹Les mémes›

«Schi heint gseit ich selle verdammt numal meh flüächu im Picdump, suscht gäbes rächts und lings en Schmiri ins Gsicht. Aber das kehrt schi nit.» («Sie haben gesagt, ich solle verdammt nochmal mehr fluchen im Picdump, sonst gebe es rechts und links einen Schlag ins Gesicht. Aber das gehört sich nicht.» auf Walliserdeutsch)

*Hier Einleitung schreiben – falls keine Einleitung, einfach frei lassen, liest sowieso niemand*



Und damit ohne Einleitung direkt weiter zum Titelbild:

Die Idee kam von:

KristaKristellsen

Das sollte das Titelbild beinhalten:

Einfach ein Bild, das zeigt, wie sehr wir alle den Picdump lieben ♥️

Und so soll das Werk heissen:

ONE LOVE - ONE PIDI



Und hier ist es:

BILD: WATSON

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Und für alle anderen:



«Wie entscheiden Atheisten zwischen guten Entscheidungen und schlechten Entscheidungen?»

«Wenn Sie die Androhung ewiger Strafe brauchen, um ein guter Mensch zu sein, dann sind Sie kein guter Mensch.»



«Technisch gesehen war also Moses der erste Mensch, der Dateien mit einem Tablet aus der Cloud heruntergeladen hat.»

«Wie Amerikaner:innen den Mt. Rushmore sehen.»

«Wie Kanadier:innen den Mt. Rushmore sehen.»

«Panik bei den Helvetiern.»

«Komm schon, bring mein Leben in Ordnung.»

«Habe gerade herausgefunden, dass mein Kollege ein Impfgegner ist ... wir sind Mikrobiologen.»

«Ich arbeite mit einem, der glaubt, die Erde sei eine Scheibe ... bei einer Fluggesellschaft.»

«Wenn du keine glücklichen Menschen siehst, brauchst du eine Therapie.»

«Das kommt mit dem Alter. Ich spüre ein Kribbeln in meinen Eiern, wenn ich Gefahr spüre.»

«Cartoon-Physik.»

«Vor den sozialen Medien.»

«Du hast zwei Jahre im Koma gelegen.»

«Nur noch 5 Minuten.»



War während der Homeoffice-Pflicht besonders hart.

«Ihre Bestellung wurde versendet.»

Wichtig, auch heute noch.

«Den Kellner rufen»

«Ein Taxi rufen»

«Kinder streicheln»

«Hund streicheln»

«Ausruhen»

Aufwand und Ertrag stimmen einfach nicht. 😅

«Vor- und Nachteile des Kindermachens:

Vorteil: Das Machen

Nachteil: Die Kinder»

Na ja, immerhin sind sie nicht komplett umsonst gestorben. 🤷‍♀️🤷‍♂️

«Nachdem Feuerwehrleute Ferkel aus einem Scheunenbrand gerettet hatten, schickte ihnen der Landwirt sechs Monate später Würste aus den Ferkeln als Dankeschön.»

So ging es uns allen doch schon mindestens 1 Mal.

«Die Personalabteilung erzählt den Neuankömmlingen, was für ein grossartiger Ort zum Arbeiten es ist.»

«Ich:»

Verständlich, oder?

«Wenn du Polizeiautos vor dem Nachbarhaus siehst, aber nicht neugierig wirken willst.»

Und wir dachten alle, es sei Spam.

«43 Millionen Dollar in bar in leerer nigerianischer Wohnung gefunden.»

«Der arme Kerl hat wahrscheinlich das letzte Jahrzehnt damit verbracht, zu versuchen, das Geld mit jemandem zu teilen, aber niemand hat je auf seine E-Mail geantwortet.»



Und es ist nicht so, dass man sich mit der Zeit daran gewöhnt. Hat mir zumindest ein Freund erzählt.

«Ich hatte 50 Dollar auf meinem Konto und gab $30 aus. Ich sollte $20 haben.»

«Verfügbarer Saldo: $-247.93»

Immer und immer wieder ... 🙄

«Wenn du das perfekte Meme für eine Situation hast, du aber zuerst dein Meme-Archiv mit über 10'000 Memes durchsuchen musst.»

Nur schauen, wenn du keine Angst vor blutrünstigen Bestien hast:

«Ich: ‹Der Tasmanische Teufel ist ein gefrässiges Raubtier und man sollte ihm nicht zu nahe kommen.›»

«Auch ich: ‹Heeeehhooo, Kleiner!›»

Es muss ein Missverständnis vorliegen.

«Person bei der Arbeit: ‹Wir sind mehr als nur Kollegen, wir sind eine Familie.›»

«Ich:»

Du wirst es nie wieder anders sehen.

«Dieser Platz ist reserviert für gute Jungs, die wissen, wie man eine Rinderbrust räuchert.»

Wow, ein Drache! 😍

«Ich, wie ich irgendwelchen Scheiss kaufe, anstatt mich um meine geistige Gesundheit zu kümmern.»

Was es nicht alles zu kaufen gibt. 😅

Prioritäten!

«Herr Doktor! Herr Doktor! Wir verlieren ihn!»

«Seien Sie still! Ich posiere für ein Stockfoto.»



Dieser eine coole Dad.

Egal, wie alt du bist:

«Ich, wie ich den Strohhalm in und aus einem McDonald’s-Becher ziehe.»

Dieses Gefühl. 🥰

Bei einem halben Liter muss es definitiv geschmeckt haben.

«Sooo, mein Opa hat heute einen halben Liter Farbe gegessen, weil er dachte, es sei Joghurt.»

Am Sonntag an den Tankstellen der Schweiz:

«Ich, wie ich an der Tankstelle anhalte, um ein paar Snacks zu holen.»

Die Arme ...

«Wenn er ‹Gedichte und Chillen› sagt und es wirklich Gedichte und Chillen sind.»

Ich wusste, es gibt einen Haken.

«Wie man aufhört, sich von Aufgaben stressen zu lassen.»

«Erledige die Aufgaben!»



Willkommen in der Zukunft.

«Ich, wie ich in einer E-Mail clever wirke.»

«ChatGPT.»



Wie böse kann ein Mensch sein?

«Jemand hat mir dieses süsse Welpen-Puzzle bestellt, aber schlussendlich ist es ein Bild von Hunden, die auf eine Wiese scheissen.»

Wer kennt’s?

«Versuch, nicht zu viel darüber nachzudenken.»

«Ich:»

🤷‍♂️🤷‍♀️

«Wenn du bei deinem Freund bist und er anfängt, sich mit seiner Mutter zu streiten.»

Das sagt dann wohl alles.

«Ist jemand von euch glücklich?»

«Ich überquere die Strasse, ohne zu schauen ...»

Schick das einer Person mit genau so viel Feingefühl.

«Wenn jemand weint und du nicht weisst, was du tun sollst: ‹Möchtest du eine Zigarette?›»

Wenn das mal kein guter Tipp ist.

«Der Schlüssel zu einem tollen Aussehen ist, die meiste Zeit wie Scheisse auszusehen, damit es dann eine grössere Überraschung ist.»

Weil Katzen einfach Katzen sind.

«Ich habe dein Essen berührt.»

Es geht ums Prinzip!

«Ich: *Bringe alle Einkaufstüten mit einmal Laufen in die Wohnung*»

«Frau: ‹Du hättest auch zweimal gehen können.›»

«Ich: ‹Sag mir nicht, ich soll aufhören, ein Mann zu sein.›»

Kann sicher noch warten, bis du in eine Garage musst.

«Was bedeutet es, wenn dieses Licht aufleuchtet?»

Seht ihr den Schmerz in seinen Augen?

«Wenn deine Freunde darüber reden, eine neue PS5 zu kaufen, während du Wasser in dein Shampoo gibst, damit es länger hält.»

Und dann ist die Kundschaft auch noch enttäuscht.

«Wenn der Kunde fragt, ob du es günstiger machen kannst ...»

Von wegen «der Bauch klebt zusammen».

«Das passiert, wenn man Kaugummi verschluckt ...»

Solange es zweckerfüllend ist. 🤷‍♀️🤷‍♂️

«Wie ich erwartet habe, wie mein Apokalypse-Outfit aussehen wird, und wie es wirklich aussieht.»

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!