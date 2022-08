PICDUMP 432 – und danach bin ich weg, Leute. Echt jetzt. Tschüssli. 🥲

Hallo, Leute! Zum letzten Mal ... 🥲

Es ist so: Die Gerüchte (welche Gerüchte?) sind wahr! Ich habe tatsächlich gekündigt. Und wie es der Zufall so will, ist mein letzter Arbeitstag ein Mittwoch! Also heute. Jetzt. Wir sind quasi mittendrin im Showdown! Ihr jetzt auch. Seid ihr auch ein bisschen aufgeregt??? Ich noch nicht so. Aber man realisiert ja erst, dass man weg ist, wenn man dann halt weg ist.

Weil es euch vielleicht ein bisschen wundernimmt, was ich jetzt so machen werde: Ich mache mich selbstständig. Und arbeite bei einigen grösseren und kleineren Projekten mit, die alle «etwas mit Medien» zu tun haben. Auch für watson werde ich weiterhin viele Formate weiterführen, wir sind also nach wie vor Freunde, watson und ich. Eine sehr harmonische Trennung ist das – eine Seltenheit!

Aber den Picdump, den mache ich nicht mehr. Und ehrlich gesagt: Nach 432 Picdumps ist auch mal gut, denke ich. (Und ihr habt das in den letzten Jahren sicher auch schon mal gedacht, ihr könnt es ruhig zugeben, ich hab es auch oft gedacht, haha.)

Somit gebe ich das Meme-Zepter hochoffiziell an Sergio weiter, der mich in den Ferien schon sehr professionell vertreten hat. Das Walliser Völkchen ist ja bekanntlich das lustigste (habe ich gehört). Und im Gegensatz zu meinem faulen Ich übersetzt euch der fleissige Sergio sogar noch alle Memes auf Deutsch – für euch geht das Ganze also sehr gut aus! Supi!

Und jetzt: Danke!

Ein grosses Danke an alle User – vor allem an die, die von Anfang an dabei waren –, die mitgeholfen haben, die Kommentarspalte hier zu dem zu machen, was sie ist: die beste im ganzen Internetz. Ihr seid wunderbar! Damit es jetzt nicht irgendwie komisch wird, werde ich aber keine Namen nennen (Tanooki Stormtrooper), weil, wenn ich Namen (Sonja Red4) nenne, sind die, deren Namen (Walter Sahli) ich nicht genannt habe, ein bisschen traurig vielleicht? Aber es muss niemand traurig sein – ihr seid alle die besten User der Welt!

Es waren wunderbare acht Jahre, aber wie sagt man? Ist auch mal gut, gell! Bitz Abwechslung ist nie verkehrt.

ALSO.

Macht es ganz gut, seid lieb zum Sergio und macht kei Seich!

Wer mir zum Abschied noch sein Lieblings-Meme schicken will oder mir erklären will, wie man als Selbstständige nicht verlumpt oder mir schon mal ein Crowdfunding eingerichtet hat oder sonst einfach Tschüss sagen will: lina@watson.ch funktioniert also nach wie vor! Und nun ........

Tschüss! Tschau! Adieu!

♥️♥️♥️

PS: Nein, ich mache kein Wein doch!

Und nun ... noch ein letztes Mal:

Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Und weil es mein letzter Picdump ist, ist er besonders laaaaaaang! Habt viel Spass! Es geht lohooos!

Huiiiii!

Dinge, von denen man nicht gewusst hat, dass man sie braucht, bis man sie sieht:

👍

Inspiration für ein Steve-Buscemi-Tattoo gefällig? 1 / 21 Inspiration für ein Steve-Buscemi-Tattoo gefällig? quelle: tattoodo

Weiter unten im Picdump ist der zweite Kopfhörer.

Nicht viele Zeichen, aber es wird welche geben.

Hässliche Smartphones für Leute mit genug Kleingeld 1 / 7 Hässliche Smartphones für Leute mit genug Kleingeld

Los geht's!

Das mit den Löchern in den Hosen ist langsam ein bisschen ausser Kontrolle geraten ...

via userinput

🙃

Guter Bass auf alle Fälle.

Sagen wir so: Er hat seine Rolle gefunden.

Eine einfache und effektive Lösung!

Stimmt.

😬

Ich glaube, das finde nur ich lustig (tschuligom):

Es stimmt.

In die Picdump-Kommentarspalte, wohin sonst?

Zu früh.

Ein Glas Milch gefällig?

Gedanken, die man sich halt so macht ...

33 tiefgründige Gedanken, die sich Leute beim Duschen machen 1 / 35 33 tiefgründige Gedanken, die sich Leute beim Duschen machen

Das war einfach überall.

Ich wusste bis eben gerade nicht, dass ich gerne eine Ente hätte. Jetzt weiss ich es.

Schwerkraft? Welche Schwerkraft?

Nein, ich auch. Höhö. Hö.

Was ich meine, wenn ich von Teamwork spreche:

Wir die letzten paar Wochen:

Da werden sie sich aber sicher darüber freuen! 🥰

Hä? Ah. Hä? Ah.

Ok!

Glaubt nicht alles, was ihr seht, hier der Beweis:

Damit wir auch heute was gelernt haben:

Hihi.

Life is a Bitch. Diese 37 ironischen Bilder beweisen es 1 / 39 Life is a Bitch. Diese 37 ironischen Bilder beweisen es

Es ist lustig, weil es wahr ist.

Hä? Ah. Hä? Ah.

Es gibt jetzt eine neue Geschmacksrichtung:

Plottwist:

Trinkt mehr, rettet Japan!

Wenn du aus Versehen in deinen Doppelgänger schwimmst:

«Oh mein Gott, das beschreibt soooowas von mich!!!!»

Es war sehr knapp.

Upsi.

Und nun: Kuchen! 1 / 40 Deko-Fails: Wenn der Bäcker seine Kunden ein bisschen zu wörtlich nimmt ...

Waaaas? Orangensaft ist neu vegan? So guet!

Aus der Kategorie: Im perfekten Moment abgedrückt!

Mehr Fotos, die im perfekten Moment aufgenommen wurden 1 / 25 23 Fotos, die im perfekten Moment aufgenommen wurden 😅 quelle: reddit

Und jetzt: schön für zwischendurch!

Schön!

Schön!

Schön!

Schön!

Auch schön!

Vanille kann jeder – diese Glacés sind der wahre Hit 1 / 28 Vanille kann jeder – diese Glaces sind der wahre Hit quelle: imgur

Jeder kennt so jemanden – eventuell bist dieser Jemand auch du:

Tipptopp.

Früher war wirklich alles besser.

Wenn du denkst, dass dein Tag nicht so gut läuft ...

Endlich mal ein wirklich guter Vorschlag, der uns ALLEN was bringt!

🥰

😬

Mach Schluss. Ihr zuliebe.

Oh. Supi.

Ich:

Ein Spass für die ganze Familie!

Du kannst sagen, was du willst, es ist und bleibt: KUNST.

Was will die Frau ...?

Das sind die wirklich anstrengenden Fragen, die man im Alltag meistern muss ...

So. Und zum Abschluss: meine Lieblings-Kleinanzeigen!

1 via reddit/wasletztepreis

2 via reddit/wasletztepreis

3 via reddit/wasletztepreis

4 via reddit/wasletztepreis

5 via reddit/wasletztepreis

6 via reddit/wasletztepreis

7 via reddit/wasletztepreis

8 via reddit/wasletztepreis

9 via reddit/wasletztepreis

10 via reddit/wasletztepreis

11 via reddit/wasletztepreis

12 via reddit/wasletztepreis

13 via reddit/wasletztepreis

14 via reddit/wasletztepreis

15 via reddit/wasletztepreis

16 via reddit/wasletztepreis

17 via reddit/wasletztepreis

18 via reddit/wasletztepreis

19 via reddit/wasletztepreis

Und mein Lieblings für IMMER UND EWIG:



20.

via reddit/wasletztepreis

Fertig für heute! Und sogar fertig für ... immer (wahrscheinlich). Tschüss, Freunde! Wir sehen uns nicht wieder am nächsten Mittwoch. Aber wir sehen uns vielleicht sonst irgendwo? Wer weiss! Tschüsssss!

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...