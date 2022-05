PICDUMP 418 – seid gegrüsst! Es geht los! 👋

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Nijaken

Ein Balkon im Nichts mit Harold der winkt



Ihr seid gegrüsst



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Hoi! Es geht los!

Es stimmt.

via userinput



Chunnsch drus? Ich au nöd.

Hier schon eher.

via userinput

Interessant: Ein Apfel wächst aus einem Apfel.

via userinput

Ich hasse es.

via userinput

Wenn dir jemand sagt, dass Alkohol dich nicht glücklich macht:

Japan ...

via userinput

Howdy, Rüebli!

via userinput

Ich auch.

via reddit/ich_Iel



Tatsächlich.

via userinput

Freut ihr euch auch schon auf den neuesten Film?

via userinput

Pspspsps.

Achtung, 1 flacher:

via reddit/ich_Iel

HahHAHahhaahahaa...ha

via reddit/ich_iel



Tipptopp.

via twitter/schlumpfjaeger



Ich würde auf ein zweites Date mit ihm.

via twitter/hyp_e



Hä? Ah. Hä?

Zack, Anzeige ist raus!

via reddit/ich_iel



Cool.

via userinput



Er wurde danach ge-unmatched. Unverständlich.

Alles wahre Geschichten!

via reddit/ich_iel

Ähm.

Ohmeingott, wie konnte das nur passieren???

via userinput / faz.net



Die grösste Inspiration von allen.

via twitter/foreverwilin_

👍

Wenn deine Banane ein Lied für dich spielt:

via userinput

Ha!

Wir beim Date:

via userinput

Woah, Bro.

Überraschung!

via reddit/ich_iel

Perfekter Schatten für zwischendurch:

¯\_(ツ)_/¯

via srgrafo

Heee-heeeee

via twitter/lickingboobz



«Hey, psst, hey»

via theycantalk.com

Wie neu.

via userinput

Sehr interessantes Foto, sehr!

via twitter/jamesfridman



Danke für die Info.

via reddit/ich_iel



Tschäggsch? Höhö. Hö.

via userinput

Wie du dich fühlst, wenn du für einmal einen guten Witz gelandet hast:

via userinput

Ah, das ist jetzt also diese Klimaerwärmung?

via userinput

🥰

via userinput

Wenn du dich jemals nutzlos fühlen solltest, denk an diese Tolle:

via userinput

«Gut und bei dir»

via userinput

Wenn man versucht, einen guten Platz am Feuer zu finden:

via userinput

Wie man im Internet sagt: The struggle is real

via twitter/ambrosianuss

Und zum Abschluss noch zwei ganz flache:

Hö hö. Hö.

Und hier noch ein Glückschweinchen für euch.

via userinput

Und abschliessend eine Frage, über die wir alle auch mal nachdenken sollten:

via userinput

Und damit wir heute eventuell was gelernt haben, der random Wiki-Eintrag des Tages: Memento mori

Der Ausdruck Memento mori (lat. «Sei dir der Sterblichkeit bewusst») entstammt dem antiken Rom. Dort gab es das Ritual, dass hinter dem siegreichen Feldherrn beim Triumphzug ein Sklave stand oder ging. Er hielt einen Gold- oder Lorbeerkranz über den Kopf des Siegreichen und mahnte ununterbrochen mit den folgenden Worten:

«Memento mori.» (Bedenke, dass du sterben wirst.)

«Memento te hominem esse.» (Bedenke, dass du ein Mensch bist.)

«Respice post te, hominem te esse memento.» (Sieh dich um und bedenke, dass auch du nur ein Mensch bist.)

Es wurde damit bereits vor weit über 2000 Jahren zu einem Symbol der Vanitas, der Vergänglichkeit, später dann zu einem Bestandteil der cluniazensischen Liturgie.

Memento mori bezieht sich nicht auf einen Toten- oder Ahnenkult. Auch beinhaltet es keinen Todeskult oder für die Romantik typische Ewigkeits­sehnsucht.

Der Memento-mori-Gedanke lebte in der Moderne auch durch die 2011 von der kalifornischen Bestatterin und Autorin Caitlin Doughty gegründeten Bewegung The Order of the Good Death wieder auf. Sie beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung mit Sterblichkeit und Trauer und versucht kulturelle Vermeidungshaltungen zu verändern. Dadurch etablierten sich immer mehr Plattformen für Diskussionen über die Unvermeidbarkeit des Todes und Sterbens. Europaweit eröffneten in diesem Zuge der Death-positive-Bewegung sogenannte Death Cafés, welche für solche Diskussionsrunden für Freunde und Familie Raum bieten. Es werden in der Regel vor allem Wünsche für die eigne Bestattung besprochen. Ausserdem sollen diese Zusammenkünfte das Gefühl für den eigenen Lebenswert fördern und die Konzentration auf die positiven Elemente. Der Tod soll entmystifiziert werden.

So. Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und nun, ........