Hallo! Hier ist noch ein Feuerwerk! Aus ... Memes. Ha ha. LG, Picdump

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Kurze Info: Ich habe immer noch Ferien. Wenn ihr das lest, bin ich ... ja, vermutlich immer noch nicht viel weiter weg von Zuhause als letzte Woche. Haha.

Also, es ist so: Dieser Picdump ist nun schon 2 Wochen alt, da ich ihn vorproduziert habe. Also bitte habt auch heute Nachsicht, wenn ihr einige Memes schon kennt – und postet die neuesten Meme-Entwicklungen einfach wie immer in die Kommentarspalte, ok? Ok, vielen Dank! Benehmt euch und nun viel Spass!



PS: Nächste Woche werde ich immer noch Ferien haben – und die liebe Anna Rothenfluh wird den Picdump übernehmen! Jeh! Freut euch auf viel Delfin- Gescheitheits-Content! Und vielen Dank, Anna! 🖤

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Philippppo



Welche Motive wünschst du dir?

Feuerwerk, Zuckerwatte und mittendrin ... ihr wisst schon, wer!



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Wieso musste der erste August ein Sonntag sein???



Et voilà:

Hast du den hier gemeint???? Ich glaube schon ... bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Und jetzt geht's auch schon gleich mit dem Picdump los!

PICDUMP >>

Wie dein Rad aussieht, wenn du es über Nacht an der Langstrasse hast stehen lassen:

via userinput



Wie macht ein Rennwagen?

Achtung, flach:

via userinput



So läuft das doch mit Dating-Apps, oder? Oder?

via userinput

Wie kann man nur so schamlos lügen?

via userinput

🥺

via userinput



Ba-dum-tss.

via userinput

Du bist endlich frei, Kumpel!

via userinput

😘

Danke, mega cool. 14 Franke meh, jeeh. 🙂

via userinput

Chumm au in Club vo dä Coolä: Druck da! Picdump Abonnieren Abonnieren

Geschmackssache:

via the square comics

Und jetzt macht das noch für Mario Kart, wenn man zu viert spielt.

Hail Santa!

via userinput

Passend dazu: interessante Weihnachtsbäume 1 / 32 Hässliche Weihnachtsbäume – 0815 geht anders

Ok?

Wir alle kennen jemanden, der einfach reinkicken würde.

Frisch poliertes Auto für zwischendurch:

Da nützt auch der Trick mit dem Termometer nichts ...

via userinput

Wenn dich jemand fragt, wo du dich in 5 Jahren siehst:

via userinput

Jeder hat so einen Freund aus der Schulzeit:

Wenn du nicht weisst, wie ein Einkaufswagen funktioniert, aber egal, du bist superstark

Wenn du versuchst herauszufinden, wo im Leben du eigentlich hingehörst:

Wozu noch lesen und schreiben lernen??

via userinput

Achtung, es wird noch einmal äusserst flach:

via userinput



Einfach so: 29 hässliche Designs! 1 / 31 29 hässliche Designs!

Sag mir, dass du der grösste Bünzli bist, ohne zu sagen, dass du der grösste Bünzli bist:

via userinput

MIT KUNSSTOFF STROHHALM!!!

via userinput



Papagaien-Baum für zwischendurch:

via userinput

Alle älteren Geschwister:

LÜGEN. Nichts als Lügen!

Perfekt getreten:

via userinput

Auch perfekt: diese Street-Art-Werke 1 / 31 Street-Art-Werke, die perfekt in ihr Umfeld eingefügt wurden quelle: imgur

Wenn du denkst, dein Leben ist unfair, kriegst du ganz bestimmt auch noch diesen Platz:

via userinput

Hier noch ein brauchbarer Lifehack:

via userinput

Wenn du und dein BFF gleichzeitig genau dasselbe sagen:

via userinput

Alle Omis, immer:

via userinput

Perrrrrfekt.

via userinput

Es ist nicht falsch.

via userinput

Alle, immer:

via userinput

Das Bild löst jetzt noch Panik in mir aus.

via userinput

Sie lebt nicht nur lang, sie lebt noch länger!

via userinput

Schauen wir einfach mal, was passiert, lol

via userinput

Zum Abschluss: Ein Ohrwurm.

via userinput

Und damit wir heute noch 1 neues Schimpfwort gelernt haben:

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages:

Thema: Internet Protocol over Avian Carriers

Eingereicht von: Fanfj

Kommentar: Ich finde das eine der besten Möglichkeiten, den Picdump zu empfangen.

Das Internet Protocol over Avian Carriers (IPoAC), deutsch etwa Internet-Protokoll mittels gefiederter Träger, ist ein scherzhaftes Netzwerkprotokoll für drahtlose Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mittels Brieftauben.

Es wurde ursprünglich am 1. April 1990 im RFC 1149 spezifiziert und am 1. April 1999 im RFC 2549 um eine QoS-Komponente erweitert. Ein Versuch zur tatsächlichen Umsetzung der als Aprilscherz gedachten RFC fand am 28. April 2001 in Norwegen statt. Dabei wurden neun Pakete über eine Distanz von fünf Kilometer gesendet. Jedes dieser Pakete wurde von einer Taube innerhalb von zwei Stunden transportiert und stellte eine Datenübertragung in Form eines Pings dar. Jedoch gingen fünf der neun Antworten auf dem Weg verloren, was einem Verlust von ca. 56 % entspricht.

PS: Was macht eigentlich unser Tauben-Superheld Armando...? 🧐 231 Werbung Erneuter Schock für Europas Taubensport: New Kim wechselt für 1,7 Millionen nach China von Patrick Toggweiler

Zum Abschluss: Tiere vor und nach einem Bad 1 / 16 Tiere vor und nach einem Bad quelle: imgur

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Wiki-Eintrag der Woche Meine Wiki-Seite der Woche: Mein Username: Was ich dazu noch sagen möchte:

Fertig! Tschüss, Freunde. Wir lesen uns in zwei Wochen wieder. Viel Spass mit Anna nächste Woche!

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...