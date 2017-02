#TinyTrump – diese Bilder treffen Trump am härtesten

Präsident Trump hält sich allem Anschein nach für einen grossen Mann. Kein Wunder, wird «The Donald» im Internet mithilfe von Photoshop auf Normalmass reduziert. Genauer gesagt, ein wenig unter Normalmass, zum Beispiel unter dem Hashtag #tinytrump:

#TeamTrumpSongs there's a guy works at the whitehouse, thinks he's Elvis pic.twitter.com/PaRkEn8k1H — Are We All Asleep ? (@demindblower) 18. Februar 2017

Hoffen wir das Beste



Wait, new front runner for favorite #TinyTrump via Reddit user KrystalKaramel pic.twitter.com/NWLRtTL2aj https://t.co/CVy9aI5IBE — guenschl (@guenschl) 17. Februar 2017

Auf Reddit widmet sich eine ganze Community dem Mini-Donald. Besonders beliebt: Trump mit Putin.

Eine ganze Galerie mit Mini-Trumps gibt es auf Imgur:

Und hier – last, but not least – noch ein paar «Tiny Trumps» im Bewegtbild:

(dhr)

Trumps Killer-Handschlag

