Einhorn, Cloudbuster und die Akasha Säule Mega: Die irre Welt der Esoterik-Geschenke

Ein deutscher Anbieter preist sie so an: «Mit Orpanit Orgonit harmonisieren Sie Ihr Zuhause und schaffen sich eine Kraftoase.» Die Skulptur hält angeblich Elektrosmog, Mobilfunkstrahlung und Chemtrails ab. Letzteres sind die Kondensstreifen von Flugzeugen, die giftige Chemikalien enthalten sollen. Verschwörungstheoretiker und viele Esoteriker behaupten, geheime Mächte würden das Kerosin mit den Giften anreichern, um die Menschheit zu dezimieren.

Besonders sinnvolle Geschenke sind Trinkflaschen, in die Edelsteine eingebaut sind. Schliesslich ist das Trinken ein lebensnotwendiger Akt. Der Onlinehandel Edelstein-Wasser bietet 23 verschiedene Flaschen an, die unterschiedliche Kombinationen von Edelsteinen enthalten und somit das Wasser auch unterschiedlich energetisieren.

«Hier finden Sie alles für Ihren Ritualbedarf. Alles, was Magier, Hexen, Wiccas, Zauberer, Druiden und Schamanen an Zubehör und Hilfsmitteln benötigen für ihre Rituale und Zeremonien.»

Glücklich schätzen können sich Leute, die im privaten Umfeld viele Esoteriker und spirituelle Sucher haben. Dann fällt das Auswählen wesentlich leichter. Denn das Angebot an passenden Geschenken ist riesig. Vor allem sind es sinnvolle Präsente, die das Leben bereichern, wenn nicht gar zum Guten verändern können. Sie spenden übersinnliche Energien, bewirken Heilungen, harmonisieren das Leben, wirken Wunder oder wenden das Böse ab. So jedenfalls werden die Amulette, Wünschelruten, Tarotkarten, energetisierenden Edelsteine, Tinkturen, Pyramiden usw. angepriesen.

Der Stress beginnt im Kopf. Was um Himmels willen soll ich all den Leuten unter den Christbaum legen? Ist der Entscheid nach schlaflosen Nächten gefallen, beginnt der Marathon durch die Stadt. Es sei denn, man bemüht das Internet als virtuellen Weihnachtsmann. Doch dann folgt die bange Frage, ob das Päckli rechtzeitig ankommt.

Kaum hat die Adventszeit begonnen, greift ein kollektiver Stress um sich. In den Köpfen leuchten Warnlämpchen auf, die mahnen, Geschenke nicht erst am 24. Dezember zu kaufen. Das betrifft vor allem Personen mit einer grossen Familie oder einem grossen Freundeskreis.

Preishammer: So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Viren-Alarm in der Schweiz – so viele Menschen sind momentan krank🦠

Alles, was du über Cashback wissen musst

Bald ist wieder Einkaufshochsaison. Mit Funktionen wie Cashback kannst du beim Einkaufen Geld sparen. Was Cashback ist, wie es funktioniert und wo die Grenzen sind, erfährst du hier.

Gleich geht's los mit dem Einkaufsgetümmel. Die ersten Adventskalender sind schon im Verkauf, die Auslagen werden hergerichtet. Am 24. November ist Black Friday, der weltweite Mega-Rabatt-Tag, und danach geht es definitiv los mit dem Weihnachtsverkauf. In Zeiten von steigenden Krankenkassenprämien, Mieten, Hypotheken und generellen Preisanstiegen im Deckmantel der «Inflation» suchen viele Menschen nach Möglichkeiten, ihr Budget aufzubessern oder zu sparen. Eine auch in der Schweiz immer beliebter werdende Methode ist das sogenannte «Cashback». Hier erfährst du, was Cashback ist, welche Vor- und Nachteile es bietet und wie du es beim Einkaufen nutzen kannst, um ein bisschen Geld zu sparen.