Freikirchen versprechen Rettung, Heilung und Befreiung – wer’s glaubt, wird selig

«Ich bin so erleichtert, glücklich und zufrieden am Mittwochmittag nach dem Sozo nach Hause zurückgekehrt. Ich habe stark Gottes Gegenwart bei Euch erlebt. Gott ist treu. Gott ist gnädig. Gott ist heilig. Gott ist so liebevoll. Gott ist ewig. (…) Ich fühle mich erlöst von den erdrückenden Lasten und die Schwere in mir drinnen ist weg. (…) Ich bin eine neue Kreatur geworden. Gott hat Grosses an mir getan! (…) Ich habe eine gesunde Seele erhalten.»