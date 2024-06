Behörden lassen Angehörige von Sektenmitgliedern kläglich im Stich

Ein Zitat zeigt seine religiöse Verblendung: «Die grosse Liebe Gottes wird dein Leben für immer verändern. Diese Liebe ist grösser als alles, was es auf der Erde gibt. Deine Mutter mag dich lieben, dein Vater mag dich lieben, aber keiner von ihnen wird für dich sterben.» Die Botschaft an die Gläubigen ist unmissverständlich: Jesus ist für dich gestorben, deshalb muss er bei dir an erster Stelle stehen.

Bandenkriminalität in Schweden – das ist über den Mord an dem Rapper C. Gambino bekannt

Koitus massivst interruptus

Lara und ich fuhren ins Tessin. Der Trip war toll – und endete kopfüber.

Bevor ihr fragt, das heisst, ihr würdet gar nicht fragen, alles, was euch interessiert, ist schliesslich, ob es Sex gab und wenn ja, wie viel und wo, warum und mit wem, und das werde ich gleich beantworten, zuerst will ich aber sagen, dass ich das Buch über Polyamorie gelesen habe. Das Buch war nicht mal schlecht. Also, ich will hier keine Werbung machen, aber falls ihr ein Buch zum Thema lesen wollt, dann kann ich euch ... okay, so wäre es nun doch Werbung. Aber was weiss ich schon, ob das nun wirklich gut war, ich habe ja keinen Vergleich, vielleicht gibt es auch noch viel bessere Bücher zum Thema. Werde ich sie lesen? Hoffentlich nicht.