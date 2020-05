Video zeigt erstmals Grafik-Power der PS5 und es haut alle aus den Socken

Digital

Softwareschmiede Epic Games kündigt Unreal Engine 5 an und zeigt beeindruckende Grafik-Demo auf der Playstation 5.

Der Gameentwickler Epic Games zeigt erstmals, was mit seiner neuen 3D-Spiele-Engine Unreal Engine 5 auf Sonys kommender Spielkonsole PS5 möglich ist. Hierzu veröffentlichte Epic Games die Techdemo «Lumen in the Land of Nanite». Sie soll die grafischen Möglichkeiten der neuen Hardware demonstrieren. Beeindruckend sind vor allem die Texturen und die Lichteffekte.

Epics neue 3D-Engine ermöglicht Spieleentwicklern hochauflösende 3D-Modelle und Texturen in 8K-Auflösung direkt in die Unreal Engine 5 zu importieren. Die Engine stellt daraufhin so viele 3D-Modelle und Texturen dar, wie die Hardware mitmacht. Im Fall der neuen Next-Gen-Konsole offenbar ziemlich viele. Möglich macht dies der ultraschnelle SSD-Speicher der PS5, der Daten extrem schnell zum Grafikspeicher bringt.



Epic Games glaubt, dass andere Game-Entwickler mit der Unreal Engine 5 in ihren Spielen ähnliche oder die gleichen grafischen Resultate erzielen können. Um in fertigen Spielen auf das Niveau in dieser Techdemo zu kommen, werde es allerdings einige Zeit benötigen. Die Entwickler müssten zuerst lernen, wie sie das Maximum aus Sonys Next-Gen-Hardware und der neuen 3D-Spiele-Engine UE5 herausholen können.



Epics Tech-Demo erlaubt also quasi einen Blick in die Zukunft, doch bereits in zwei, drei Jahren könnten Blockbuster-Games auf der PS5 tatsächlich so aussehen.



Die Unreal Engine 5 soll erst Ende 2021 erscheinen und in der aktuellen Demo «Lumen in the Land of Nanite» komme noch kein Raytracing zum Einsatz. Grafisch gibt es also noch Luft nach oben. Die Raytracing-Technologie wird schon länger für visuelle Effekte in Blockbuster-Filmen genutzt. Mit Raytracing sollen Lichteffekte, Schatten und Spiegelungen künftig auch in PS5-Games ähnlich real erscheinen, wie es bislang nur in teuren Filmproduktionen zu sehen ist.



This. Is. PlayStation 5. In Real Time. And it’s gameplay of a new demo created by @epicgames pic.twitter.com/4jariz10zg — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 13, 2020

Die Unreal Engine 5 dürfte auf Microsofts kommender Xbox Series X ähnliche Resultate erzielen. Sie läuft auch auf aktuellen PCs, der PS4 (Pro), Xbox One (X) sowie Smartphones und Tablets – je nach Leistung der Hardware mit grafischen Einschränkungen. Die UE5 macht es Spieleentwicklern somit einfacher, ihre Games rasch auf unterschiedliche Plattformen zu portieren.



(oli)

