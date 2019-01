Digital

Samsung Update-Plan für Android 9: Zwei beliebte Modelle werden abgesägt



Samsung verkündet Update-Plan für Android 9 – zwei beliebte Modelle werden abgesägt

Samsung hat kurz vor dem Jahreswechsel mit der Verteilung der aktuellen Android-Version 9 in Europa begonnen. So sieht der Update-Zeitplan für alle Modelle im Details aus.

Die neuen Smartphones Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus erhalten das Android-Update zuerst. Samsung hat ausserdem eine Geräteliste veröffentlicht, die zeigt, wann welche Galaxy-Modelle auf Android 9 aktualisiert werden.

Dies ist die vollständige Liste der Galaxy-Geräte, die das Update auf Android 9 bekommen werden:

Galaxy S9 (Januar 2019)

Galaxy S9+ (Januar 2019)

Galaxy Note9 (Februar 2019)

Galaxy S8 (März 2019)

Galaxy S8+ (März 2019)

Galaxy Note8 (März 2019)

Galaxy A8 2018 (April 2019)

Galaxy A8+ 2018 (April 2019)

Galaxy A7 2018 (April 2019)

Galaxy A9 2018 (April 2019)

Galaxy Tab S4 10.5 (April 2019)

Galaxy J4 (Mai 2019)

Galaxy J4+ (Mai 2019)

Galaxy J6 (Mai 2019)

Galaxy J6+ (Mai 2019)

Galaxy A8 Star (Mai 2019)

Galaxy J7 2017 (Juli 2019)

Galaxy J7 Duo (August 2019)

Galaxy Xcover4 (September 2019)

Galaxy J3 2017 (September 2019)

Galaxy Tab S3 9.7 (September 2019)

Galaxy Tab A 2017 (Oktober 2019)

Galaxy Tab Active2 (Oktober 2019)

Galaxy Tab A 10.5 (Oktober 2019)

Der Zeitplan ist ohne Gewähr. Was aus der Liste ausserdem hervorgeht: Zwei im Jahr 2015 auf den Markt gekommene Smartphones werden (software-technisch) teilweise abgesägt. Es handelt sich um diese Geräte:

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Die beiden (seinerzeit) beliebten Geräte erhalten künftig nur noch Sicherheitsupdates. Android 9 ist für sie nicht vorgesehen. Updates der System-Apps (E-Mail, Galerie etc.) können trotzdem weiter über den Play Store erfolgen.

Android 9 («Pie») gibt es bereits seit August. Warum also dauert das so lange?



Wenn Google auf den eigenen Pixel-Smartphones eine neue Android-Version veröffentlicht, heisst dies nicht, dass sie auch sofort bei Samsung, Huawei oder Nokia verfügbar ist. Smartphone-Hersteller erhalten die (fast) fertige Android-Version zwar in der Regel einige Wochen im Voraus, aber jede neue Betriebssystem-Version muss an die eigenen Geräte angepasst werden. Die Anpassungen sind stark vom Prozessor abhängig. Deshalb sind die Smartphone-Hersteller darauf angewiesen, dass die Chip-Hersteller die neue Android-Version rasch unterstützen.

Läuft die neue Android-Version auf dem bisherigen Smartphone, sprich ist das Betriebssystem an die Hardware angepasst, müssen als Nächstes die grundlegenden Funktion wie Telefonie, das Versenden und Empfangen von Textnachrichten, die Verbindung zum Internet etc. angepasst und getestet werden. In einem dritten Schritt werden herstellerspezifische Apps und Funktionen (Kamera-App, Foto-App, E-Mail-App etc.) und allenfalls die Benutzeroberfläche angepasst.

Nun erst beginnt die Testphase, die nochmals mehrere Wochen oder – falls komplexe Probleme auftreten – Monate dauern kann. Jeder Hersteller gibt die neuste Android-Version für seine Geräte erst frei, wenn er überzeugt ist, dass sie reibungslos funktioniert. Alles andere würde in einem PR-Desaster enden.

Da es in Verbindung mit ganz bestimmten Mobilfunknetzen von Telekomfirmen trotz Labortests zu unerwarteten Problemen kommen kann – beispielsweise funktioniert plötzlich das Telefonieren im 4G-Netz von Swisscom nicht – werden die Updates gestaffelt ausgeliefert. Zunächst erhalten nur wenige User das Update. Treten keine (grösseren) Probleme auf, bekommt die zweite Welle das Update und so weiter. Unter anderem deshalb kann es sechs bis zwölf Monate dauern, bis ein Update vollständig verteilt ist.



Schnellere Updates mit Android One

Wer Android-Updates zügig erhalten möchte, sollte beim Handy-Kauf auf das Label «Android One» achten. Hersteller wie Nokia verpflichten sich mit diesem Label, nur eingeschränkte Änderungen an Android vorzunehmen, die Geräte wenigstens zwei Jahre lang mit System-Updates zu versorgen und monatliche Sicherheits-Updates zu liefern. Die Sicherheits-Updates werden mindestens drei Jahre lang zur Verfügung gestellt.

Samsung-Rivale Sony erklärt in einer Grafik, warum Android-Updates so lange brauchen, bis sie auf deinem Handy eintreffen

