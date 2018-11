Digital

Windows

Das iPad Pro knickt leicht wie Karton: So schlägt sich das Surface Pro im Bendtest



Das iPad Pro knickt leicht wie Karton – so schlägt sich Microsofts Surface im Biegetest

Das iPad Pro scheiterte im Bendtest spektakulär, beim Surface Pro 6 sieht das Ergebnis deutlich anders aus.

Die Gadget-Belastungstests des YouTubers Zack Nelson, auch bekannt als JerryRigEverything, sind berühmt-berüchtigt: Sein Video zeigte vor einigen Tagen, dass Apples kürzlich lanciertes iPad Pro ohne grossen Kraftaufwand geknickt und komplett zerstört werden kann.

Nun hat sich Nelson auch das neue Surface Pro von Microsoft zur Brust genommen. Das Surface Pro 6 übersteht den Biegeversuch überraschend gut, während das neue iPad Pro schnell in der Mitte durchbricht. Der Biegetest ist im folgenden Video ab Minute 5 zu sehen.



Das Surface Pro im Bendtest Video: YouTube/JerryRigEverything

Zum Vergleich das iPad Pro Video: YouTube/JerryRigEverything

Dass das Surface Pro 6 den gleichen Biegeversuch besser übersteht, erklärt sich Nelson unter anderem mit dem Kickstand des Tablets, der für zusätzliche Stabilität sorge. Mit dem ausklappbaren Ständer aus Metall ist das Surface Pro rund 2,5 Millimeter dicker als das Apple-Tablet, dafür offenbar auch stabiler. Das iPad Pro scheint ausgerechnet in der Mitte des Geräts eine leicht knickbare Stelle zu haben.

Nelsons Fazit am Ende des Videos fällt für Apple wenig schmeichelhaft aus: «Nicht alle Tablets werden gleich gebaut. Hier ein vollwertiger Computer in Tabletform versus ein Smartphone in Tabletform. Für mich ist das iPad Pro nur eine übermotorisierte, gehypte, biegbare Netflix-Maschine.»



Auch wenn die Versuche auf dem YouTube-Kanal JerryRigEverything übertrieben sind, haben sie doch einen realen Hintergrund. Die immer dünneren (und oft auch teureren) Tablets werden auch fragiler. Dies sollte im Hinterkopf behalten, wer sein Gerät oft in einem Rucksack mit anderen Gegenständen zusammen transportiert oder das Tablet gerne mal auf dem Sofa liegen lässt ...

Nicht alle sind mit ihrem Surface Pro happy ... Video: watson

(oli via winfuture)

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter