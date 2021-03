British corner

Des débats vifs, des tacles et des bons plans sur le foot anglais



Je m'appelle Raphaël Crettol et je suis champion suisse du jeu en ligne Fantasy Premier League. Avant chaque journée, je vous plongerai dans l'univers du foot anglais et vous donnerai des tuyaux. Cette rubrique sera aussi une plateforme d'échange.

Si vous n'y jouez pas vous-même, vous avez certainement entendu parler du jeu Fantasy Premier League. Quoi, pas encore?!

Image: Shutterstock

Véritable phénomène au Royaume-Uni et jusqu'aux quatre coins du monde, ce jeu en ligne permet aux utilisateurs de composer une équipe de onze joueurs avant chaque journée du championnat anglais de football. Ces onze joueurs rapportent des points en fonction de leurs performances réelles (buts marqués et encaissés, passes décisives, etc). C'est sur ce format élémentaire que repose l'un des Fantasy Sport les plus populaires du monde... et un formidable produit marketing pour la Premier League.

Quelques chiffres pour vous en convaincre: cette saison, FPL rassemble 16 523 joueurs en Suisse et plus de 8 millions dans le monde. La saison passée, j'ai remporté le titre de champion suisse et terminé au 57e rang mondial.

Raphaël Crettol a remporté le classement suisse de Fantasy Premier League, le jeu de management basé sur le championnat britannique. Au niveau international, ce passionné de foot anglais a terminé 57e sur plus de 7,5 millions de joueurs. https://t.co/KoJaL8TOKb — LeMatin.ch - Sports (@LeMatinch_Sport) July 31, 2020

Chance insolente ? Fin stratège ? Mes potes me prêtent l'obscur pouvoir d'influencer le cours des matches; j'oppose ma régularité ces dernières saisons (j'avais terminé troisième suisse il y a trois ans).

Reportage sur Fantasy à la RTS Vidéo: RTS

Comme la communauté FPL suisse ne cesse de grandir, j'accompagnerai désormais les amateurs dans cette rubrique en leur fournissant des conseils, des idées de différentiels, mon choix de capitaine et tous les bons plans pour remporter leurs mini-ligues entre amis... ou alors même reprendre ma couronne de champion suisse (je ne suis pas rancunier).

Mais le jeu est évidemment indissociable de ce qui fait sa popularité: la Premier League et tout ce qui gravite autour. Avant d'être un joueur invétéré de FPL, je suis un amoureux de la culture du football britannique. De Craven Cottage (Fulham) à Anfield (Liverpool) en passant par Kingsmeadow (ancien stade d'AFC Wimbledon), le Liberty Stadium (Swansea) et bien d'autres, j'ai écumé les stades (et les pubs) de ces villes en m'imprégnant de cette atmosphère so british.

L'ovation d'un stade pour un tacle défensif bien appuyé, l'odeur rance de la moquette du pub, l'adrénaline d'un pari réussi, la convivialité d'un débriefing d'après-match autour d'une pinte fraîchement tirée... Ces émotions vous sont familières? Vous n'aurez aucune peine à plonger dans cette rubrique. Mais si ces concepts vous paraissent abstraits, je vous ferai goûter à cette culture du sport britannique bien plus ouverte que ce qu'il n'y parait et qui regorge d'anecdotes passionnantes.

Image: Keystone

Avant chaque journée de Premier League, British Corner décryptera la Gameweek à venir avec les points forts, l'actualité chaude, sans oublier les anecdotes croustillantes et les bons plans Fantasy.

Le British Corner se veut également un espace d'échange et de discussion entre passionnés, simples curieux ou non-initiés. C'est pourquoi, je vous encourage à utiliser les commentaires sous chacun des articles pour nous faire part de vos impressions et vos avis sur les thèmes discutés, ainsi que vos questions pour votre stratégie Fantasy (prochains transferts, capitaine, utilisation des jokers, etc.)

N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions à l'adresse britishcorner@watson.ch. Je répondrai à trois d'entre elles dans ma rubrique avant chaque journée de championnat.

