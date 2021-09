Nati

Positif au Covid-19, Granit Xhaka est remplacé par Fabian Frei



Positif au Covid-19, Granit Xhaka est remplacé par Fabian Frei

Granit Xhaka, positif au Covid-19, manquera bel et bien les matchs de qualifs pour la Coupe du monde contre l'Italie et l'Irlande du Nord. Il est remplacé par Fabian Frei.

Murat Yakin a fait appel au milieu de terrain bâlois Fabian Frei pour remplacer Granit Xhaka, positif au Covid-19, en vue des deux prochains matches capitaux de l'équipe de Suisse.

Fabian Frei, annonce jeudi l'ASF, a été rappelé aussi bien pour le choc contre l'Italie, dimanche à Bâle pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, que pour la rencontre de mercredi prochain à Belfast contre l'Irlande du Nord, toujours dans le cadre de ces éliminatoires.

Fabian Frei compte 14 sélections en équipe nationale mais n'avait plus été convoqué depuis mars 2018. Comme annoncé mercredi, le cas positif et la mise en isolement de Granit Xhaka, capitaine et maître à jouer de la sélection, constituent un coup dur pour la sélection de Murat Yakin.

Eray Cömert aussi forfait

Par ailleurs, l'ASF communique le forfait d'Eray Cömert. Le défenseur central de Bâle souffre d'une commotion cérébrale à la suite d'un choc mercredi à la fin de la première mi-temps du match amical contre la Grèce (2-1). Il a quitté la sélection.

Pour qu'il puisse à nouveau être aligné, selon les règles de l'UEFA, un joueur victime d'une commotion doit avoir passé au moins cinq jours sans symptômes après son choc. (ats/yog)