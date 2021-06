Novak Djokovic dans une position peu académique durant son match ce lundi contre le jeune Italien Lorenzo Musetti. Image: keystone

Sport en direct

Djokovic a eu chaud à Paris +++ L'Allemagne écrase la Lettonie

Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.

Team watson Suivez-moi

⚽🇵🇱Milik doit renoncer à l'Euro

L'attaquant polonais Arkadiusz Milik (27 ans) a été contraint de déclarer forfait pour l'Euro (11 juin-11 juillet), a annoncé la fédération polonaise. Le joueur de Marseille est blessé à un genou.

Milik avait été touché à un genou le 23 mai lors du match de Marseille contre Metz comptant pour la dernière journée du championnat de France. «Comme le joueur l'a lui-même admis, malgré la rééducation entreprise, il ne se sent pas prêt à 100% pour participer avec un engagement total à l'Euro», a expliqué la fédération polonaise. Milik ne sera pas remplacé dans le groupe.

L'Allemagne se rassure en atomisant la Lettonie

A huit jours de son premier match de l'Euro contre la France, l'Allemagne a rodé ses automatismes offensifs. La Mannschaft a écrasé la faible Lettonie 7-1 à Düsseldorf. Manuel Neuer, qui fêtait sa 100e sélection, et ses coéquipiers ont saisi l'occasion: ils ont mis du rythme, de l'enthousiasme collectif, et ont enfin concrétisé leurs occasions.

Image: sda

Rafael Nadal impitoyable à Roland-Garros

Le tennisman majorquin a sorti le grand jeu en huitième de finale pour signifier combien il faudra être fort pour le priver dimanche d'un quatorzième sacre à Roland-Garros. Rafael Nadal s'est imposé 7-5 6-3 6-0 devant Jannik Sinner pour retrouver mercredi Diego Schwartzman en quart de finale.

«Remake» de la demi-finale de l'an dernier, cette rencontre mettra aux prises deux joueurs qui n'ont pas encore lâché le moindre set lors de cette quinzaine.

Djokovic a eu très chaud à Roland-Garros

Grosse frayeur pour Novak Djokovic à Roland-Garros! Mené deux sets à rien par l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 76), le no 1 mondial est parvenu à renverser la situation.

Lâché par son physique, Lorenzo Musetti a abandonné alors qu'il était mené 4-0 au cinquième set. Après avoir enlevé les deux premières manches au jeu décisif, l'Italien de 19 ans, qui dispute à Paris son premier tournoi du Grand Chelem, n'a gagné qu'un seul des dix-sept derniers jeux de ce huitième de finale. Le grand mérite de Novak Djokovic, qui s'impose finalement 6-7 (7/9) 6-7 (2/7) 6-1 6-0 4-0 abandon, fut de ne jamais s'affoler malgré la verve de son adversaire pour faire parler son expérience et son endurance. Et malgré aussi les 35 fautes directes qu'il a commises lors des deux premiers sets.

Mercredi en quarts de finale, Novak Djokovic affrontera le no 1 italien, Matteo Berrettini.

Pendant ce temps... Cyclisme Mathieu van der Poel (Alpecin) a remporté la 2e étape du Tour de Suisse entre les Chutes du Rhin et Lachen sur 178 km. Le Néerlandais a battu au sprint Max Schachmann et son compatriote Wout Poels.

Arrivé à 22 secondes de van der Poel, Stefan Küng (26e) conserve le maillot jaune in extremis avec une seconde d'avance sur le Français Julian Alaphilippe.



La Zurichoise Fabienne Kocher gagne le bronze aux Mondiaux de judo

Fabienne Kocher a décroché la médaille de bronze aux Mondiaux de Budapest dans la catégorie des moins de 52 kg. La Zurichoise est la 2e Suissesse dans l'Histoire à glaner une médaille aux championnats du monde.

Fabienne Kocher a réussi une superbe performance ce lundi à Budapest. Image: keystone

Fabienne Kocher a remporté une breloque 24 ans après la médaille de bronze de Monika Kurath en moins de 48 kg à Paris. Kocher a été battue par l'Espagnole Ana Perez Box en demi-finale. Mais lors du repêchage, la judokate d'Uster a battu la Portugaise Joana Ramos. Une victoire qui lui a donc permis d'être «bronzée».

Le FC Lugano a un nouvel entraîneur

Abel Braga est le nouvel entraîneur de Lugano, annonce le club tessinois dans un communiqué. Le technicien brésilien de 68 ans a signé un contrat d'une année, avec option pour une saison supplémentaire.

Ancien joueur du PSG (1979-1981), Abel Carlos da Silva Braga succède à Maurizio Jacobacci dont le contrat n'a pas été prolongé. Il est en train de terminer les procédures pour obtenir son permis de travail et arrivera en Suisse dès que possible. Il était sans club depuis son départ de l'Internacional Porto Alegre en février.

Abel Braga a connu ses heures de gloire en 2006/2007. Le Brésilien avait alors mené l'Internacional Porto Alegre à la victoire finale tant dans la Copa Libertadores que dans la Coupe du monde des clubs (victoire 1-0 face au FC Barcelone). Il a par ailleurs été sacré champion du Brésil en 2012 à la tête de Fluminense.

🎾🌿 Stricker jouera le tournoi de Stuttgart

Dominic Stricker (ATP 335) figure dans le tableau principal du tournoi ATP de Stuttgart, pour lequel il a obtenu une invitation de dernière minute. L'espoir bernois de 18 ans se mesurera à un joueur issu des qualifications au 1er tour, vraisemblablement mercredi.

Champion junior de Roland-Garros l'automne dernier, Dominic Stricker a atteint les quarts de finale du récent Geneva Open, pour lequel il avait déjà décroché une «wild card». Il dispute cette semaine le deuxième tournoi ATP de sa carrière, le premier sur herbe.

Swisscom cesse sa collaboration avec Swiss-Ski

Swiss-Ski va devoir se mettre en quête d'un nouveau partenaire principal. Swisscom a décidé d'arrêter son sponsoring en 2022.

Le partenariat avait commencé en 2001. L'entreprise explique ne pas pouvoir s'engager davantage financièrement pour les années à venir.

🎾🌿 Naomi Osaka renonce au tournoi de Berlin

Après son retrait controversé de Roland-Garros, Naomi Osaka a renoncé au tournoi sur herbe de Berlin qui doit débuter le 14 juin, ont confirmé lundi les organisateurs. «Après avoir consulté son management, elle va faire une pause», a précisé un porte-parole du tournoi berlinois.

Naomi Osaka avait brusquement décidé de quitter le tournoi de Roland-Garros la semaine dernière. Image: sda

Naomi Osaka (WTA 2) a créé un choc dans le monde du tennis en refusant la semaine dernière de participer aux conférences de presse à Roland-Garros pour «préserver sa santé mentale». Sanctionnée d'une amende de 15'000 dollars, la Japonaise a également été menacée d'exclusion non seulement du tournoi parisien, mais également des autres épreuves du Grand Chelem. Face à cette brusque montée de tension, elle a préféré quitter le tournoi, après avoir expliqué avoir traversé «de longues périodes de dépression» depuis 2018.

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ben White remplace Alexander-Arnold à l'Euro

Le défenseur de Brighton Ben White remplace Trent Alexander-Arnold, blessé, dans le groupe de l'Angleterre pour l'Euro (11 juin-11 juillet). Il a fait ses débuts sous le maillot des Three Lions mercredi lors de leur victoire contre l'Autriche en amical (1-0).

Egalement aligné par Gareth Southgate dimanche contre la Roumanie (victoire 1-0), Ben White (23 ans) sort d'une bonne première saison en Premier League avec Brighton. Le défenseur central vient compenser l'absence dans le groupe d'Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool ayant été touché à la cuisse contre l'Autriche.

🎾 Roger Federer n'ira pas plus loin 😭

Comme il avait laissé entendre cette nuit à 2 h du matin, après sa victoire acharnée contre Dominik Koepfer, Roger Federer a décidé de ménager ses genoux et de ne pas disputer le huitième de finale qui, ce lundi à Roland-Garros, devait l'opposer à Matteo Berrettini.

Le récit du match

«J'ai décidé de me retirer du tournoi après en avoir discuté avec mon staff»

Federer a encore expliqué: «Après deux opérations du genou et plus d'un an de récupération, il est important que j'écoute mon corps et que je n'aille pas trop vite dans mon retour à la compétition. Je suis ravi d’avoir gagné trois matches. Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être de retour sur le court.»

Le Maître est attendu dans une semaine à Halle pour l'ouverture de la saison sur gazon, son principal objectif de la saison. Il n'a jamais caché que Roland-Garros était un galop d'essai dont l'optique de retrouver le rythme de la compétition, et qu'il n'y laisserait pas sa santé. Même si tous les amateurs de tennis ne le verront pas de cette façon...

Les matches du jour Toujours en mode Caterpillar, Stefanos Tsitsipas a atteint les quarts de finale en battant Pablo Carreño Busta 6-3 6-2 7-5. Daniil Medvedev commence à aimer la terre battue: il a écrasé le spécialiste Christian Garin 6-2 6-1 7-5. Serena Williams a encore échoué en huitièmes de finale, cette fois contre la Kazakhe Elena Rybakina (no 21) 6-3 7-5.

🏒 Le Canada triomphe sans ses stars 🏆

Le Canada a fêté son 27e titre de champion du monde en dominant la Finlande 3-2 à Riga, après prolongations. C'est Nick Paul qui a marqué le but du sacre à la 67e, à trois contre trois.

Le Canada était pourtant venu en Lettonie sans vedette de la NHL. Il rejoint la Russie dans l'histoire des nations les plus titrées aux Mondiaux. C'est le jeu de puissance des joueurs de Gerard Gallant qui leur a permis de revenir par deux fois dans la partie, dont la dernière à la 53e par Henrique. A la 46e, c'est l'ancien Lausannois et Biennois Petteri Lindbohm qui pensait avoir donné une avance décisive à la Finlande.

Küng leader au Tour de Suisse 🚴‍♂️

Stefan Küng (Groupama-FDJ) a remporté la première étape du Tour de Suisse cycliste, un contre-la-montre de 10,9 km à Frauenfeld. Il a battu de 4'' son compatriote Stefan Bissegger et de 12'' l'Italien Mattia Cattaneo.

L'Argentine fera la Copa América ⚽

L'Argentine ne déclarera pas forfait La presse avait fait état de protestations parmi les joueurs de plusieurs sélections, dont l'Argentine, qui ne souhaitaient pas disputer la Copa América en raison de la situation sanitaire toujours alarmante au Brésil (470 000 décès et quelque 17 millions de personnes infectées depuis le début de la pandémie).

Hassan empile les records 🏃

La Néerlandaise Sifan Hassan a battu le record du monde du 10 000 m en 29'06''82 lors du meeting d'athlétisme d'Hengelo, aux Pays-Bas. L'athlète d'origine éthiopienne possède également le record de l'heure (18,930 km), du mile (4'12''33) et du 5 km sur route (14'44).

A la perche, Armand Duplantis a, sans surprise, remporté le concours avec un saut à 6,10 m. Il a ensuite échoué dans une tentative d'améliorer son record du monde (6,18m).

Verstappen volait vers la victoire... 🏎️

Sans doute victime d'une crevaison à pleine vitesse alors qu'il avait course gagnée, Max Verstappen a envoyé sa Red Bull contre le muret à cinq tours de l'arrivée du GP d'Azerbaïdjan.

Les pneus Pirelli étaient-ils déficients? Verstappen, qui alignait les tours les plus rapides, les a-t-il poussé à bout? La polémique n'a pas fini d'agiter le paddock puisqu'un accident similaire, encore plus spectaculaire, a détruit la voiture de Lance Stroll exactement au même endroit.

«On ne fait pas rouler des jeunes pilotes à 360 km/h quand les pneus ne tiennent pas» Franck Montagny, ancien pilote, sur Canal+

Echaudée, la direction de course a sorti le drapeau rouge après l'accident de Verstappen pour permettre à toutes les monoplaces de changer leurs pneus. Il ne restait que deux tours à parcourir. Hamilton, deuxième, a pris un meilleur départ que le leader Perez mais il est parti tout droit dans le premier virage!

Au final de ce week-end très mouvementé dans les rues de Bakou (déjà quatre interruptions aux qualifications pour des accidents), la victoire est revenue au Mexicain Sergio Perez (Red Bull) devant l'Aston Martin de Sebastian Vettel.

🏆 Porte remporte le Dauphiné 🚵‍♂️

L'Australien Richie Porte (Ineos) a remporté le Critérium du Dauphiné, dont Mark Padun (Bahrain) a enlevé la huitième et dernière étape, fêtant son deuxième succès en deux jours de montagne. L'Ukrainien s'est envolé dès les premières pentes de Joux-Plane, un col hors catégorie de 11,6 kilomètres à 8,5 % de pente moyenne. Il a basculé au sommet avec plus d'une minute et demie d'avance sur ses poursuivants.

Troisième du Tour de France l'an passé, Porte s'est imposé pour la première fois dans le Dauphiné, quatre ans après avoir laissé échapper la victoire le dernier jour.

Vainqueur du Tour de France 2018, Geraint Thomas, a chuté dans la descente de Joux-Plane, à moins de 10 kilomètres de l'arrivée aux Gets, mais a pu reprendre place dans le groupe des favoris.

🏍️ Oliveira stoppe les Français 🏁

Au guidon de sa KTM, Miguel Oliveira a remporté le GP de Catalogne devant le Français Johan Zarco (Ducati Pramac).

«Tout était difficile, entre gérer les pneus et gérer Fabio qui me mettait une pression énorme. C'était une course parfaite» Miguel Oliveira

Malgré le passage de la ligne en troisième position, Fabio Quartararo (Yamaha), qui a terminé la course avec la combinaison ouverture, est sanctionné de trois secondes de pénalité pour avoir coupé un virage. Le Français, facile leader du championnat du monde, a été rétrogradé à la sixième place.

Hommage à Jason Dupasquier

Sur le podium de Moto3, les pilotes portaient un T-shirt en hommage au pilote fribourgeois Jason Dupasquier, décédé à 19 ans la semaine dernière.

⚽ Nice a un oeil sur Cabral 🧐

L'OGC Nice s'intéresse à Arthur Cabral (23 ans), l'attaquant brésilien du FC Bâle. Selon L'Equipe, le club français, propriété d'Ineos comme Lausanne, aurait offert 9 millions d'euros pour le transfert. Bâle en demanderait environ 12.

Fraser-Pryce réécrit l'histoire ⏱️

La star jamaïcaine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce est devenue la deuxième femme la plus rapide de l'histoire sur 100 m. Lors du meeting Olympic Destiny à Kingston, elle a couru en 10''63.

La championne du monde en titre et double championne olympique du 100 m, âgée de 34 ans, a frappé un très grand coup à moins de deux mois des Jeux olympiques de Tokyo: seule l'inatteignable Florence Griffith-Joyner, détentrice depuis 1988 du record du monde en 10''49, a fait mieux. L'Américaine, décédée depuis, était soupçonnée de dopage.

Florence Griffith-Joyner. Image: EPA DPA

La discrète Fraser-Pryce a longtemps vécu dans l'ombre imposante de son compatriote Usain Bolt. Originaire de Waterhouse, ghetto de Kingston marqué par la violence, elle a donné naissance à son fils Zyon le 7 août 2017. Seule ombre au tableau, elle a été suspendue six mois pour dopage à l'oxycodone (opioïde) en 2010.

Entretien avec Alexia Cerenys Vidéo: watson