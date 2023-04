Image: Defi Parkinson

Le marcheur romand le plus courageux est mort à 54 ans

Le Nyonnais Yves Auberson avait ému le monde et forcé le respect en parcourant plus de 1 000 km dans les Alpes malgré la maladie de Parkinson.

C'est dans un communiqué, intitulé «un grand homme s’en est allé», que l'association Défi Parkinson a annoncé ce jeudi la disparition d'Yves Auberson. Le Nyonnais de 54 ans s'était fait connaître du grand public en 2020 lors de son incroyable raid pédestre entre Montreux et les Grisons (aller-retour).

Plus de 1000 kilomètres de marche en montagne au cours desquels il était tombé (souvent) mais s'était relevé (toujours), à l'image de son combat contre le mal neurodégénératif incurable que les médecins lui avaient diagnostiqué à l’âge de 35 ans et qui était devenu son compagnon de route. Yves Auberson l'appelait «Monsieur Parkinson».

Ce passager clandestin causait des tremblements et des mouvements involontaires qui déstabilisaient le Nyonnais et le ralentissaient, sans toutefois parvenir à l'arrêter. «Quand je marche, j'ai l'impression de vivre. La maladie s'en va», ne cessait de répéter Yves Auberson, dont le courage et l'abnégation lui avaient valu le titre de «Personnalité La Côte 2020».

Son épopée alpestre, très médiatisée, avait ému le public, qui avait découvert une personnalité dont le courage forçait l'admiration. Elle avait aussi permis d'en apprendre davantage sur les symptômes méconnus de la maladie, dont des gestes lancés de manière intempestive par un corps habité.

«Cette agitation musculaire s’appelle la dyskinésie. Mon corps se réveille à tel point que je transpire comme si je faisais de la course à pied. C’est hors contrôle» Yves Auberson dans Le Temps en 2022

Les personnes touchées par la maladie souffrent aussi du symptôme opposé: le freezing. «C’est comme si on me coulait du plomb dans les veines. C’est ce qui m’angoisse le plus», disait l'enfant de Gingins, comparant sa situation à celle des squales:

«Je suis comme les requins: si je ne bouge pas, je meurs» Yves Auberson dans L'Illustré en 2022

Le marcheur devait ingurgiter 15 pilules au quotidien. Il avait subi une opération au printemps 2021. Les électrodes placées dans son cerveau devaient lui permettre de gagner des années de vie «normale». «Mais la maladie a évolué beaucoup plus rapidement qu’on ne l’espérait et les cellules continuaient à se détruire… trop vite», a témoigné Michel Zryd (ami du Vaudois) cette semaine dans La Côte.

Yves Auberson avait décidé et organisé sa mort, assisté par l'association Exit. «Ce sportif n’aurait guère supporté la vie d’EMS à 54 ans, a écrit le journaliste Didier Sandoz jeudi. Décision a été prise, il y a trois semaines environ, de mettre un terme à ses douleurs. Il est revenu une ultime fois dans son studio nyonnais pour prendre congé de ses proches et de la vie, sur l’air musical de Vangelis "Conquest of Paradise".»

«Entouré de l’amour de ses proches, Yves Auberson est parti comme il a vécu, avec courage et dignité», a communiqué l'association Défi Parkinson. Un grand homme s'en est allé.