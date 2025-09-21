Kawhi Leonard et les Clippers sont au cœur d'un immense scandale. image: Keystone

Un scandale lié aux salaires éclabousse la NBA

Kawhi Leonard aurait reçu 28 millions de dollars sans aucune contrepartie de la part d'une entreprise partenaire de sa franchise, ce qui aurait permis aux Los Angeles Clippers de contourner le salary cap. Voici ce que l'on sait jusqu'à présent de cette affaire.

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

28 millions de dollars sur quatre ans ne représentent pas un salaire exceptionnel en NBA, puisque certains joueurs moyens gagnent des montants similaires. Cependant, dans le cas de Kawhi Leonard, cette somme fait polémique, parce qu'elle aurait été touchée sans contrepartie et parce qu'elle proviendrait de l’entreprise Aspiration, aujourd’hui en faillite, qui sponsorisait les Clippers et dans laquelle Steve Ballmer, le propriétaire de l'équipe, a investi.

La franchise aurait donc trouvé un moyen de contourner le plafond salarial en vigueur dans le sport américain. Cette découverte a été faite par le journaliste d’investigation Pablo Torre. Depuis ses révélations, dans son podcast Pablo Torre Finds Out, le monde de la NBA est en effervescence, et de nouveaux détails continuent de surgir. Mais reprenons l’histoire depuis le début.

Qui est Kawhi Leonard ?

Kawhi Leonard, 34 ans, évolue en NBA depuis 2011. Après sept années passées aux Spurs, où il a remporté un titre de champion, il a été transféré aux Toronto Raptors qu’il a immédiatement conduits au sacre. Il s’est ensuite engagé avec les Los Angeles Clippers pour un contrat de 103 millions de dollars sur trois ans, mais n'a toutefois pas activé sa dernière année. A la place, le double MVP des finales et double meilleur défenseur de la ligue a préféré prolonger avec sa franchise.

Kawhi Leonard est l'une des stars des Clippers. image: keystone

En quoi consistent les accusations ?

En 2021, Kawhi Leonard a donc signé un nouveau contrat de quatre ans avec les Clippers, pour un montant de 176 millions de dollars, jugé par les experts «favorable à l’équipe». Ce choix a surpris, puisque le joueur aurait pu obtenir près de 60 millions de dollars supplémentaires en attendant un an. En 2024, sans activer une nouvelle fois sa «player option», Leonard, alors âgé de 33 ans, a accepté une seconde prolongation de trois ans, cette fois pour environ 150 millions de dollars. Là encore, il a renoncé à la meilleure solution.

Cependant, le journaliste Pablo Torre révèle que, huit mois après avoir prolongé son contrat en août 2021, Leonard a également conclu un accord publicitaire avec l’entreprise Aspiration, devant lui rapporter 28 millions de dollars sur quatre ans. De plus, il a perçu 20 millions sous forme d’actions. Ces informations proviennent de documents de la société rendus publics dans le cadre de sa procédure de faillite.

Torre s’appuie également sur les témoignages anonymes de sept anciens employés d’Aspiration. L’un d’eux, qui travaillait au service financier, raconte avoir entendu parler de l’accord avec Leonard: «On m’a dit de ne pas poser de questions à ce sujet, car il s’agissait de contourner le plafond salarial».

Leonard faisait partie d’un groupe de célébrités sponsorisées par Aspiration, parmi lesquelles figuraient notamment l’acteur Robert Downey Jr. et le rappeur Drake. Pourtant, son contrat n’a jamais été rendu public. De plus, aucune vidéo, publication sur les réseaux sociaux ou autre promotion le mettant en avant pour présenter l'entreprise n’a été diffusée, malgré des rémunérations nettement supérieures à celles de Drake et des autres ambassadeurs.

Le joueur bénéficiait d’une clause dans son contrat publicitaire lui permettant de «contrôler et approuver tous les contenus ainsi que leur diffusion». Leonard n'était donc pas obligé de faire quoi que ce soit contre sa volonté. Comme le résume une source anonyme citée par Torre: «Il n’avait rien à faire». Par ailleurs, Aspiration se réservait le droit de résilier le contrat «si Leonard ne faisait plus partie des Clippers».

Quel est le lien entre Aspiration et les Clippers ?

Aspiration a été fondée par Joe Sanberg et Andrei Cherny. L’entreprise propose des services bancaires et des produits d’investissement «responsables et durables». Elle s’engage notamment à planter un arbre pour chaque paiement arrondi effectué. Parmi ses investisseurs figurent des personnalités telles que les acteurs Leonardo DiCaprio et Orlando Bloom, ainsi que le mannequin Cindy Crawford, sans oublier le propriétaire des Clippers, Steve Ballmer.

Les Clippers appartiennent à Steve Ballmer. image: Keystone

L’ancien CEO de Microsoft, dont la fortune est estimée à plus de 155 milliards de dollars, a investi 50 millions de dollars dans Aspiration en septembre 2021. Leonard a ensuite perçu 48 millions de dollars sous forme de contrats publicitaires et d’actions. Peu après, Aspiration a été présenté comme sponsor des Clippers et de leur nouvelle enceinte. Aspiration devait verser 300 millions de dollars dans ce partenariat et faire de cette salle la «plus durable au monde», selon Ballmer.

La semaine dernière, le journaliste Pablo Torre a révélé que Dennis Wong, actionnaire minoritaire des Clippers, avait également investi deux millions de dollars dans Aspiration. Neuf jours plus tard, 1,75 million de dollars ont été versés à Kawhi Leonard. A ce moment-là, la situation financière de la banque digitale était déjà fragile. Le jour du versement trimestriel à Leonard, un cinquième des employés, soit environ 100 personnes, ont été licenciés. Et bien qu’un ancien employé ait révélé qu’un gel des paiements avait été instauré, au point que les salariés craignaient de ne plus toucher leur salaire, une personne a toujours été payée: Kawhi Leonard. Ou du moins, son oncle et conseiller, Dennis Robertson, qui a joué un rôle particulier dans ce montage. Nous y reviendrons.

En mars 2025, Aspiration a déposé le bilan, avec une dette estimée à 170 millions de dollars. En août, le cofondateur Sanberg a plaidé coupable de fraude. Selon le ministère américain de la Justice, il aurait escroqué investisseurs et prêteurs à hauteur de 248 millions de dollars.

Quelle est le rôle de l'oncle du joueur ?

Dennis Robertson est l’oncle et conseiller de Kawhi Leonard. En tant que tel, «Uncle Dennis» est une figure bien connue, et pas forcément pour de bonnes raisons, dans le milieu de la NBA.

Dès 2019, alors que Leonard, MVP des finales et champion, négociait non seulement avec son équipe de Toronto, mais aussi avec les deux franchises de Los Angeles, des rumeurs de demandes abusives ont émergé. Robertson aurait notamment réclamé des parts dans l’équipe, l’accès à un jet privé, une maison, ainsi que des revenus publicitaires. ESPN a récemment révélé que l’oncle aurait fait des demandes similaires auprès des Clippers. Selon le Toronto Star, Robertson aurait aussi exigé des parts dans des entreprises externes, sans que Leonard ait à fournir la moindre contrepartie. Toutes ces demandes vont à l’encontre des règles établies par la NBA. Cependant, à l'époque, la ligue n’a décelé aucun élément prouvant une réponse favorable des Clippers à ces demandes.

Comment Ballmer et les Clippers ont-ils réagi?

Avant la publication de son podcast, Pablo Torre a contacté les Los Angeles Clippers. Voici ce qu'ils ont répondu:

«Steve Ballmer et les Clippers n’ont en aucun cas contourné le plafond salarial ni pris part aux agissements répréhensibles d’Aspiration. L’équipe a mis fin à son partenariat avec Aspiration au cours de la saison 2022/2023, suite au non-respect des engagements de cette dernière»

Los Angeles Clippers

Plus tard, la franchise a de nouveau rejeté les accusations en déclarant: «L’allégation selon laquelle Steve Ballmer aurait investi dans Aspiration pour donner de l’argent à Kawhi Leonard est absurde». En bref, Ballmer aurait uniquement investi parce qu’Aspiration s’engageait à «faire ce qui est juste pour ses clients, tout en protégeant l’environnement».

En outre, il n’est pas rare que le partenaire d'une équipe conclut un accord individuel avec un joueur. Steve Ballmer et les Clippers n’auraient donc exercé aucune influence sur le contrat Leonard-Aspiration.

Kawhi Leonard ne s’est pas encore exprimé à propos des accusations. image: Keystone

Lors d’une interview accordée à ESPN, Steve Ballmer s’est lui-même adressé aux fans et a affirmé ne rien avoir su du contrat liant Leonard à l’entreprise. Il a assuré que les Clippers ont toujours respecté les règles du plafond salarial. A propos de son investissement dans Aspiration, il a déclaré:

«Ils m’ont trompé. J’ai investi parce que je pensais que tout se passait correctement. Aurais-je dû m’en douter? Peut-être. J’ai honte et je me sens un peu bête» Steve Ballmer

Que fait la NBA ?

La NBA a annoncé l’ouverture d’une enquête. Le commissaire Adam Silver a expliqué qu’il disposait de «pouvoirs très étendus» pour sanctionner les Clippers et Leonard, mais a souligné qu’il serait «réticent à agir sans preuves concrètes».

Selon l’accord entre la ligue et les joueurs, Silver pourrait toutefois imposer des sanctions même en l’absence de preuves évidentes. Cela concerne notamment les situations où un joueur reçoit d’un partenaire d’équipe une somme supérieure à la valeur du marché, sous prétexte d’activités extérieures, mais qui sont en réalité liées au basket. Avec 28 millions de dollars sans rien faire, le cas actuel semble correspondre à cette situation.

Adam Silver va-t-il punir les Clippers et Kawhi Leonard? image: Keystone

Quelles pourraient être les sanctions ?

Il n’existe qu’un seul précédent en NBA concernant le contournement du plafond salarial: celui de Joe Smith avec les Minnesota Timberwolves. A l’époque, l’équipe a perdu ses choix de premier tour pour cinq drafts consécutives et a écopé d’une amende de 3,5 millions de dollars. Le propriétaire et le manager général ont également été suspendus.

En 1999, les protagonistes avaient reconnu leur faute, ce qui distingue cette affaire de celle des Clippers. Si la NBA ne parvient pas à trouver de preuves claires que Ballmer, sa franchise ou Leonard ont contourné le plafond salarial, tous pourraient s'en sortir indemnes. Dans le cas contraire, des sanctions sévères, listées par The Athletic, pourraient être appliquées:

Les Clippers pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 7,5 millions de dollars

Kawhi Leonard pourrait être condamné à une amende pouvant atteindre 350 000 dollars

Les Clippers pourraient perdre des choix en vue de la draft

Steve Ballmer ou d’autres dirigeants des Clippers pourraient être suspendus jusqu’à 12 mois et se voir infliger une amende pouvant atteindre un million de dollars



Le contrat de Leonard pourrait être annulé, et le joueur pourrait se voir interdire de signer de nouveau avec les Clippers



Leonard pourrait être contraint de rembourser l’argent perçu par Aspiration

Actuellement, les Clippers ne disposent que de cinq choix de premier tour, qu’ils pourraient tous perdre, ce qui serait un véritable coup dur pour l’équipe. En revanche, les amendes pour les personnes concernées resteraient plutôt symboliques. Ce qui serait particulièrement intéressant, c’est si le contrat de Leonard venait à être annulé. Cela pourrait en effet profiter aux Clippers, puisque le joueur, souvent blessé, apporte peu sur le terrain. La franchise pourrait alors réaffecter ce salaire autrement, sauf si la ligue décide que ces 50 millions doivent malgré tout être pris en compte dans le plafond salarial.