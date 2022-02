Le Suisse (avec le maillot des Sharks) pose avec son ancien entraîneur perso devenu adjoint à Antibes, Antoine Mantey. Image: Facebook

Thabo Sefolosha a retrouvé un club, malheureusement pas en Suisse

Retraité des parquets de NBA depuis deux ans, le Vaudois s'est remis au basket. Il s'entraîne avec les Sharks d'Antibes, dans le sud-est de la France.

Station balnéaire située sur la Côte d'Azur, Antibes a pêché un gros poisson: Thabo Sefolosha, 14 saisons en NBA et une finale avec Oklahoma en 2012. «Les Sharks sont fiers d’accueillir un joueur avec une telle carrière. Thabo s’entraînera avec notre équipe toute cette semaine», communique le club sur les réseaux sociaux.

Pourquoi Antibes? Thabo Sefolosha connaît bien la ville, pour y avoir passé des vacances, et le club: le coach adjoint Antoine Mantey a été son entraîneur personnel pendant de longues années.

Entraîneur des Sharks, Dan Goethals est ravi de pouvoir compter sur une telle pépite dans sa salle:

«Nous avons discuté avec lui et il est motivé pour se remettre en route au niveau du basket. Thabo est un joueur avec une très belle carte de visite, et il sera intéressant pour notre équipe de le côtoyer à l’entraînement. C’est une bonne opportunité pour lui de se remettre en forme et de bénéficier d’une structure professionnelle, et c’est également une bonne opportunité pour nous de pouvoir profiter de son expérience»

On ne sait pas encore si Sefolosha signera un contrat avec le club, actuellement 5e de son championnat en Pro B (2e division française). «Je voulais savoir où j’en étais physiquement. Cela me fait très plaisir d’être ici, et je remercie le club des Sharks d’Antibes pour son accueil», a simplement déclaré le Vaudois de 37 ans.

Thabo Sefolosha n'avait plus joué depuis deux ans et un dernier match de NBA avec les Houston Rockets. Il coulait des jours heureux loin des parquets. «La retraite me convient bien, disait-il en mars 2021 à un journaliste sud-africain. C’est un bon changement de rythme. Nous avions déjà évoqué la retraite avec ma femme en 2020, et avions dès lors décidé de rentrer en Suisse. Après 14 ans passés aux États-Unis, il était temps de faire un pas en retrait.»

Ce temps est peut-être révolu.