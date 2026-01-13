brouillard-1°
Bobsleigh: un pilote perd ses trois pousseurs à Saint-Moritz

Chaos total sur la piste de bobsleigh de Saint-Moritz

Le bob à quatre piloté par Kristopher Horn a connu dimanche une course pour le moins mouvementée sur la piste naturelle des Grisons.
13.01.2026, 09:3413.01.2026, 09:34

On ne voit pas ça tous les jours. S’il arrive qu’un pousseur ne parvienne pas à entrer dans un bob lors de la phase initiale, voir les trois échouer simultanément est extrêmement rare.

Cet incident inhabituel s’est produit dimanche à Saint-Moritz et a impliqué le bob américain de Kristopher Horn. Au départ, l’un des membres de son équipage a glissé, entraînant dans sa chute les deux autres pousseurs.

Vidéo: twitter

L'épisode a rapidement pris une tournure plus grave. L’un des trois pousseurs a violemment percuté un photographe positionné le long de la piste. Selon les informations de la SRF, ce dernier a dû être hospitalisé pour des blessures dont la gravité n’a pas été précisée.

Le pilote Kristopher Horn a ensuite dû faire face à une situation délicate: arrêter seul le bob de 210 kilos lancé à toute vitesse. Une fois la ligne d'arrivée franchie, il a quitté sa position aux commandes et s’est déplacé vers l’arrière du traîneau, où se trouvent les freins.

Cette équipe suisse de bobsleigh boycotte la Coupe du monde

Le bronze pour la Suisse

Même s'il est arrivé en bas, le bob américain n’a pas été classé, le règlement exigeant que les quatre occupants atteignent l’arrivée. La victoire sur cette manche de Coupe du monde de bob à quatre est revenue à l’Allemand Adam Ammour, qui s’est imposé devant son compatriote Johannes Lochner et l’équipage suisse I. Comme la course comptait également pour les Championnats d'Europe, Michael Vogt a décroché la médaille de bronze continentale avec ses pousseurs Dominik Hufschmid, Andreas Haas et Amadou Ndiaye.

La Suisse avait déjà eu de quoi se réjouir quelques heures plus tôt, avec Melanie Hasler, devenue championne d’Europe de bob à deux en compagnie de Nadja Pasternack. Pour Hasler, il s’agissait alors de son deuxième titre en l’espace de 24 heures, après sa victoire en monobob samedi. L'Argovienne de 27 ans se positionne comme une sérieuse prétendante à une médaille olympique sur la piste de Cortina.

(ram/roc)

Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
