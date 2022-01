Fantasy peut altérer votre santé mentale mais ça se soigne

Le capitaine

Dans l'attente de l'annonce d'une éventuelle double journée (notamment d'Aston Villa, contre Burnley ou Leeds), la course au capitaine s'annonce très ouverte. J'ai envie d'analyser l'agacement de Cristiano Ronaldo lors son remplacement hier soir comme un signe positif de son appétit pour le but. Je pense lui donner le brassard de capitaine face à une défense de West Ham toujours très boiteuse en l'absence de Zouma et Ogbonna. J'attendrai toutefois les éventuelles déclarations de Rangnick au sujet de ce petit accrochage. Dans ce même match, la forme étincelante de Jarrod Bowen en fait également un bon candidat pour les plus audacieux. Ailleurs, le choix le plus sûr semble être Kevin de Bruyne. Le Belge retrouve progressivement un très bon niveau et sera le principal atout offensif de City face à Southampton. Si Aston Villa venait à avoir une double journée, le choix d'Ollie Watkins s'impose de lui-même.