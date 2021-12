L'attaquant de Liverpool Sadio Mané (à gauche) en découdra de nouveau avec Jorginho et Chelsea dimanche. Image: keystone

British corner

Arsenal-City et Chelsea-Liverpool, chocs au sommet pour lancer 2022

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League (FPL) 2020, décrypte chaque semaine l'actualité du football britannique et vous donne ses bons plans FPL. Présentation de la 21e journée.

La 21e journée de Premier League clôturera une période des fêtes spectaculaire et intense, malgré le report de plusieurs matchs. Mais avant une pause de deux semaines, cette 21e journée nous offre un feu d'artifice final: deux confrontations directes entre les quatre meilleures équipes du pays.

Le leader Manchester City ira défier Arsenal (4e) à l'Emirates, tandis que Chelsea (2e) accueillera Liverpool (3e) à Stamford Bridge. Présentation de ces deux chocs au sommet.

Arsenal - Manchester City

samedi 01.01.22, 13h30

Mikel Arteta (à g.), désormais entraîneur d'Arsenal, face à son ancien mentor Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City. Image: sda

Le premier match de Premier League de l'année 2022 s'annonce somptueux. Il mettra aux prises deux équipes au style de jeu attrayant. Les similitudes dans l'approche du jeu de ces deux formations n'est évidemment pas une surprise. L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a «appris le métier» en tant qu'assistant du coach de City Pep Guardiola durant plus de trois ans.

Les effectifs sont toutefois passablement différents et promettent une opposition intéressante entre la classe de City et la fougue de la jeunesse d'Arsenal. Les Saka, Smith-Rowe et Martinelli d'aujourd'hui seront peut-être les Sterling, De Bruyne et Mahrez de demain.

Testé positif au coronavirus, Mikel Arteta sera malheureusement privé de stade samedi.

Le prono du British Corner

City reste sur une série de 10 victoires consécutives. Mais personne n'est mieux placé qu'Arteta pour contrecarrer les plans tactiques de son ex-mentor. On imagine qu'Arsenal laissera volontiers la possession de balle aux visiteurs pour tenter de les contrer grâce aux flèches Saka et Martinelli. La qualité de l'effectif et la profondeur du banc de City offrent tout de même un avantage aux visiteurs.

Verdict: Victoire de Manchester City 1-3

Chelsea - Liverpool

dimanche 02.01.22, 17h30

Virgil van Dijk (à g.) dispute le ballon à l'attquant de Chelsea Romelu Lukaku. Image: sda

Les deux équipes ont perdu des plumes lors de la dernière journée de championnat. Chelsea a concédé le match nul dans les dernières minutes face à Brighton (1-1), tandis que Liverpool a subi une défaite surprenante à Leicester (1-0).

Chelsea et Liverpool comptent désormais respectivement 8 et 9 points de retard sur Manchester City – avec un match de moins pour Liverpool. Ce retard place les deux prétendants au titre sous pression au moment de s'affronter dimanche à Stamford Bridge.

Déjà passablement impactée par les blessures et les cas positifs, l'équipe londonienne a encore perdu Reece James et Andreas Christensen sur blessure face à Brighton. Thomas Tuchel peut, en revanche, compter sur le retour de Romelu Lukaku, buteur lors des deux dernières journées de championnat.

Du côté de Liverpool, il s'agira du dernier match avant le départ de ses deux stars Salah et Mané à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce contexte, une contre-performance serait difficile à digérer et porterait un gros coup aux ambitions de titre des Reds.

Le prono du British Corner

Le match s'annonce très ouvert entre deux équipes qui n'évoluent pas au sommet de leur art actuellement. Les nombreuses absences du côté de Chelsea, notamment en défense, font légèrement pencher la balance en faveur des hommes de Jürgen Klopp.

Verdict: Victoire de Liverpool 1-2



Le British Corner #FPL

La pandémie a transformé FPL en une sorte de loterie: certains gagnent, d'autres perdent. Il faut s'y faire... Mais après avoir chuté dans mes différentes ligues FPL depuis l'intervention des aléas liés à la pandémie, je ne peux m'empêcher de me retrouver un peu dans la position du mauvais perdant à la Thomas Tuchel...

Pourtant, la saison est encore longue et les replacements des matchs nous promettent des doubles Gameweeks (voir même des triples!) tout prochainement. Ces doubles GW sont autant d'occasions de reprendre des points en planifiant bien ses prochains moves... à condition de passer entre les gouttelettes du coronavirus.

En comptant le Leicester-Norwich initialement prévu samedi, pas moins de 18 matchs ont été reportés jusqu'à présent. Pour vous aider à y voir plus clair, voici le nombre de matchs reportés par équipe:

4 matchs à replacer : Burnley.

: Burnley. 3 matchs à replacer : Tottenham, Everton, Watford, Leicester.

: Tottenham, Everton, Watford, Leicester. 2 matchs à replacer: Manchester United, Brighton, Leeds, Aston Villa, Wolverhampton, Brentford, Norwich.

Manchester United, Brighton, Leeds, Aston Villa, Wolverhampton, Brentford, Norwich. 1 match à replacer: Arsenal, Liverpool, West Ham, Newcastle, Southampton, Crystal Palace.

Arsenal, Liverpool, West Ham, Newcastle, Southampton, Crystal Palace. 0 match à replacer: Chelsea, Manchester City.

Les premiers replacements de matchs pourraient intervenir dès les GW21 et 22. Voici les prévisions de l'expert en la matière et héros de la communauté FPL sur Twitter Ben Crellin (eh oui, il compte presque deux fois plus de followers que Fabian Schär!!):

En espérant que vous êtes parvenus à déchiffrer le tableau – ses prédictions sont plutôt correctes en général –, je vous conseille évidemment de cibler les joueurs des équipes qui ont des matchs à rattraper.

A l'heure d'écrire ces lignes, la Premier League n'avait encore pas communiqué officiellement sur le replacement des matchs reportés. Dans ce contexte, je ne peux donc que vous recommander, une fois de plus, d'attendre le dernier moment avant de faire vos transferts. Les infos sur les premières dates des matchs replacés pourraient tomber avant la deadline (samedi 12h00).

Le point sur la situation dans la ligue BC

Always captain Salah... really? J'ai vu l'occasion de créer une grosse différence en reprenant Salah, vendu par une majorité de Managers suite à son blank, pour en faire mon capitaine face à une équipe de Leicester en déroute contre City. Le résultat? Un pénalty raté et un 0 pointé (une première en 177 matchs de PL!).

C'est en toute logique que je perds mon fauteuil de leader de la ligue British Corner by Watson. RedDevilsUnited* (Steven Champion) prend la tête du classement pour la première fois cette saison après être progressivement remonté au cours de la période des fêtes. Il a pu compter notamment sur Ronaldo et Bowen pour faire la différence.

La meilleure journée a été réalisée par UNITED RULE (Ianis Meichtry). Le Valaisan, fan des Red Devils, a été récompensé de son choix de capitaine audacieux (Foden, 11 points). Ses 76 points lui permettent de se replacer dans le top 50 de la ligue. Le meilleur score net (après déduction des point négatifs des transferts) a été l'œuvre de Titelverteidiger (Sandro Zappella). Son capitaine Ronaldo lui a notamment permis d'inscrire 71 points.

En l'absence d'infos sur les probables doubles journées de certains clubs pour cette GW21, je renonce une nouvelle fois à la rubrique du capitaine et des différentiels. Dans tous les cas, ciblez les joueurs qui bénéficient d'une double journée!

Vous hésitez encore dans votre choix de capitaine? Vous n'êtes pas encore certain de votre prochain transfert ou de votre stratégie à plus long terme? Posez simplement votre question en utilisant la fonction commentaires ci-dessous.

Cheers mates!