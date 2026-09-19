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Affaire Granit Xhaka: une médecin au centre de l'attention

Affaire Granit Xhaka: une médecin au centre de l'attention

De nouveaux éléments apparaissent dans l’affaire du certificat Covid présumé falsifié de Granit Xhaka.
19.09.2026, 20:0819.09.2026, 20:08

Selon la Sonntagszeitung, une médecin généraliste lucernoise aurait attesté en 2022 que le capitaine de l’équipe de Suisse de football avait reçu deux doses de vaccin contre le coronavirus. De son côté, l’entourage de Granit Xhaka affirme que ce certificat confirme que les deux vaccinations ont bien eu lieu. La justice cherche désormais à en vérifier l’authenticité: dans le cadre de son enquête, le Ministère public examine notamment les certificats délivrés.

La médecin s’était déjà fait connaître dans toute la Suisse pendant la pandémie de coronavirus. Comme le rapporte la Sonntagszeitung, en se référant aux informations publiées à l’époque par la Luzerner Zeitung, elle avait traité en 2021 plusieurs patients gravement atteints du Covid-19 avec l’opaganib, un médicament alors très controversé, évoquant des résultats «spectaculaires».

Granit Xhaka est dans la sauce
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L’Hôpital cantonal de Lucerne ainsi que plusieurs spécialistes avaient toutefois mis en garde contre toute conclusion hâtive sur l’efficacité du traitement à partir de quelques cas isolés. «Une étude contrôlée menée par la suite n’a pas permis de démontrer l’efficacité espérée», précise encore la Sonntagszeitung.

Vendredi, le Blick avait révélé que le Ministère public lucernois cherchait à déterminer si des faits pénalement répréhensibles avaient été commis en lien avec ce certificat Covid. Granit Xhaka conteste les accusations et affirme, par l’intermédiaire de son porte-parole, avoir été régulièrement vacciné contre le Covid-19 les 25 janvier et 11 novembre 2022. Ses avocats ainsi que la médecin rejettent également les soupçons. Granit Xhaka et la praticienne bénéficient de la présomption d’innocence. (rem)

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