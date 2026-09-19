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Granit Xhaka visé par une enquête sur de faux certificats Covid

Le Ministère public lucernois enquête sur le footballeur suisse Granit Xhaka. Selon plusieurs médias, l’affaire porterait sur un faux certificat Covid.
Le capitaine de l’équipe nationale clame son innocence.Image: Keystone/montage watson

Granit Xhaka est dans la sauce

Le Ministère public lucernois enquête sur Granit Xhaka. L’affaire porte sur un possible faux certificat Covid. Le capitaine de l’équipe nationale clame son innocence.
19.09.2026, 10:5319.09.2026, 12:11

Le Ministère public lucernois enquête sur Granit Xhaka. Selon Blick, le capitaine de la Nati est soupçonné «de s'être procuré de faux certificats Covid». Le sportif doit être interrogé à ce sujet début octobre.

Simon Kopp, communicant pour le Ministère public du canton de Lucerne, confirme qu’une enquête vise Xhaka et sa médecin. Il indique que les magistrats doivent «déterminer si un comportement pénalement répréhensible a eu lieu en lien avec l’éventuelle obtention frauduleuse d’une fausse attestation». Une possible falsification de documents a aussi été évoquée.

Le capitaine de l’équipe nationale suisse de football s'est défendu de ces accusations et annoncé avoir reçu deux doses de vaccin, selon les dires de son porte-parole. Les procédures sont toujours en cours et le capitaine de la Nati «coopère en toute transparence» avec les autorités.

Xhaka a-t-il été vacciné?

En 2023, la police a perquisitionné le cabinet d’une médecin à Lucerne et saisi différents éléments de preuve. L’enquête concerne plusieurs clients qui se seraient procuré auprès d’elle de faux certificats Covid. Dans la foulée, des procédures ont été ouvertes contre Granit Xhaka et cette médecin, qui bénéficient de la présomption d’innocence.

Granit Xhaka avait été testé positif au coronavirus le 1ᵉʳ septembre 2021, peu avant le match amical contre la Grèce, qu’il avait donc dû manquer. A l’époque, le milieu de terrain n’était ni vacciné ni guéri du Covid.

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Il s’était ensuite fait vacciner, comme il l'a expliqué dans une interview accordée à CH Media, éditeur de watson. Interrogé à l’époque sur les raisons qui l’avaient finalement poussé à se faire vacciner, Xhaka avait répondu:

«Je voulais simplement dire une fois aux médias: arrêtez d’écrire sur ce sujet – c’est pour ça que je me suis fait vacciner»
Granit Xhakach media

Il avait ensuite éclaté de rire.

L'ASF ne prend pas position

Andreas Bantel, porte-parole de Xhaka, a précisé à Blick: «Granit Xhaka dispose d’une attestation de la médecin qui l’a traité, confirmant qu’il a été vacciné contre le Covid une première fois le 25 janvier 2022 et une deuxième fois le 11 novembre 2022.»

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Cornel Borbely, avocat de la médecin concernée, affirme que sa cliente a vacciné Xhaka et que tout s’est déroulé normalement et conformément aux prescriptions.

Et que dit l’Association suisse de football (ASF) de cette affaire? Interrogée par CH Media, l’association explique: «A l’heure actuelle, nous ne disposons d’aucune information fiable à ce sujet et ne pouvons donc pas nous prononcer.»

L’affaire rappelle celle de Patrick Fischer: en avril dernier, on apprenait que l’entraîneur de longue date de l’équipe nationale suisse de hockey sur glace avait été condamné pour s’être procuré un faux certificat Covid. Fischer avait ensuite été licencié avant même le Championnat du monde organisé en Suisse. Depuis, la Fédération internationale de hockey sur glace l’a même suspendu pour plusieurs années.

(Adapté de l'allemand par dal / acu)

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