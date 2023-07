Voici comment s'organise la chasse aux moteurs sur le Tour de France

«Nous continuons à prendre très au sérieux la possibilité d'une fraude technologique. Notre gamme d'outils pour lutter contre toute forme de tricherie à l’aide d’un moteur nous permet d'effectuer des contrôles rapides et efficaces (...) C'est essentiel pour garantir l'équité des compétitions cyclistes et protéger l'intégrité du sport et de ses athlètes.»

Amina Lanaya, directrice générale de l’UCI