Image: Instagram

Dans le cyclisme, des tests cardiaques pour ceux qui ont eu le Covid

Interrogé sur le malaise dont a été victime Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) au Tour de Catalogne, le patron de la Quick-Step Patrick Lefevere a assuré que dans son équipe, chaque coureur subissait un examen cardiaque après une contamination au Covid.

On ne connaît toujours pas les causes de l'arrêt cardio-respiratoire dont a été victime Sonny Colbrelli à l'issue de la première étape du Tour de Catalogne, lundi.

Certains ont suspecté un effet du Covid, que le coureur avait contracté en début d'année, et c'est en ce sens que Patrick Lefevere s'est exprimé sur le sujet. Le patron de la Quick-Step s'est dit «assez choqué» par le malaise de Colbrelli avant d'ajouter: «Nous sommes très prudents, chaque coureur subit un examen cardiaque après une telle contamination (ndlr: sous-entendu: au Covid).»

Après son test positif au coronavirus, Colbrelli avait développé une bronchite sur Paris-Nice. De quoi susciter la méfiance de Lefevere. «Je sais quelles peuvent être les conséquences du virus, a poursuivi le dirigeant dans la presse belge. Vous le voyez dans la société. Pourquoi cela devrait-il être différent dans le sport? (...) Personne ne pensait que le virus aurait un tel impact sur notre organisme. Chez certains, c’est aux poumons, chez d’autres c’est au cœur. Tim Declercq a eu une péricardite. Cela aurait pu signifier la fin de sa carrière.»

Image: Instagram @matthieu_vitre_pro

Lefevere cite encore d'autres coureurs qui n'ont pas eu le Covid mais «tombent gravement malades, comme Yves Lampaert, Julian Alaphilippe et Mattia Cattaneo». «Une grippe ou une infection s’installe dans les sinus et les poumons, et la fièvre entraîne la fièvre», déplore le Flamand, qui a changé sa manière d'accompagner les coureurs. «Après avoir récupéré, ils doivent se rendre chez le cardiologue pour les tests nécessaires. La situation nous incite à une prudence extrême.»

La «situation» qu'il décrit, c'est celle de jeunes coureurs «qui sont morts dans leur sommeil, de footballeurs qui se sont effondrés sur le terrain».

Patrick Lefevere plaide désormais «pour un screening cardiaque de ses espoirs du cyclisme. Nous travaillons depuis plus de dix ans avec le célèbre cardiologue Pedro Brugada. Nous étions l’une des premières équipes à l’emmener dans un camp d’entraînement trois jours par an pour détecter les arythmies cardiaques. Nous avons découvert quelques arythmies cardiaques et je suis heureux que nous ayons pu les faire ressortir. Brugada préconise encore plus de dépistages chez les jeunes sportifs, et je le suis entièrement dans cette démarche.»

(jcz)