Une nouvelle polémique éclabousse les échecs

Les Championnats du monde en cadence rapide et blitz se sont terminés comme ils avaient débuté, à savoir par une polémique impliquant la star de la discipline Magnus Carlsen.

Il y en aura eu des rebondissements à New York. Tout a commencé par l'affaire du «jean», lorsque le Norvégien Magnus Carlsen, sanctionné pour l'avoir porté, car interdit, a refusé de se changer, s'est retiré du Mondial «en rapide» et a promis de ne pas se présenter à la compétition de blitz.

Plus qu'une question de tenue, Carlsen semblait vouloir régler ses comptes avec la Fédération internationale d'échecs (FIDE). Lassé par le circuit traditionnel, notamment les parties longues, il est la figure de proue du Freestyle Chess, une variante qu'il tente de développer en dehors du cadre fédéral.

Or à force de négociations, et grâce à la bonne volonté d'Arkadi Dvorkovitch, prêt à lâcher du lest, tout est revenu dans l'ordre: Magnus Carlsen a été autorisé à porter un jean et a ainsi pu revenir à la compétition. «J'ai pris la décision de tester une approche visant à donner plus de flexibilité aux officiels», a annoncé au sujet du code vestimentaire le président de l'instance mondiale, après avoir fait une fleur au multiple champion du monde.

«Il est toujours nécessaire de respecter le code officiel, mais des écarts mineurs élégants sont autorisés» Arkadi Dvorkovitch

Magnus Carlsen était donc présent en début de semaine au Mondial de blitz. Mieux, il a joué mardi en vue d'un nouveau sacre, en finale face à Ian Nepomniachtchi, menant même 2-0 avant que le grand maître russe n'égalise. Or après trois nulles façon mort subite particulièrement acharnées, et alors qu'il se faisait tard le soir du réveillon, et que la fatigue commençait à peser sur les organismes, Carlsen a proposé à son adversaire de partager le titre, proposition que ce dernier a acceptée. L'image rappelle la complicité entre les sauteurs en hauteur Mutaz Barshim et Gianmarco Tamberi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Néanmoins, la confusion régnait à New York, un dénouement aussi surprenant n'ayant pas été anticipé par le règlement, alors que le départage armageddon ne figurait pas au programme. Dépassés, les arbitres, désireux de ne pas froisser l'échéquiste après l'affaire du «jean», ont été contraints de faire appel à Arkadi Dvorkovitch. En effet, le verdict final revient au président de la FIDE en cas de circonstances imprévues. C'était le cas mardi soir.

Au téléphone, le dirigeant a accepté la proposition du «Mozart des échecs», quelques jours après avoir cédé une première fois concernant sa tenue.

Magnus Carlsen savait que sa demande diviserait, comme il l'a confié plus tard en conférence de presse. Or le fait qu'elle ait été acceptée en haut lieu a déclenché une nouvelle polémique. «Donc, Carlsen décide du format, du code vestimentaire et des règles du titre», a par exemple dénoncé la joueuse allemande Elisabeth Paehtz. Le site spécialisé Europe Echecs rapporte également ce commentaire d'un internaute: «Le monde des échecs est officiellement une blague. Je n'arrive pas à croire que l'organisme officiel soit contrôlé par un seul joueur». Hikaru Nakamura, actuel troisième au classement Elo, s'est dit pour sa part «choqué» par le comportement de la FIDE.

Mais la controverse va plus loin encore. Car avant que le président Dvorkovitch ne rende sa décision, Magnus Carlsen a suggéré à «Nepo» d’enchaîner les nulles courtes si l'instance dirigeante venait à ne pas accéder à leur demande, cela pour jouer au plus malin et contraindre la FIDE à arrêter tôt ou tard la finale.

«S'ils refusent, on peut jouer des nulles rapides jusqu'à ce qu'ils abandonnent» Magnus Carlsen à son adversaire

Une vidéo témoigne de l'échange. Celle-ci a suscité l'indignation au sein de la communauté des échecs. Carlsen est ainsi accusé d'avoir voulu truquer les éventuelles parties à venir, ce que réfute le principal intéressé.

«Je n'ai jamais arrangé un match nul à l'avance de toute ma carrière. Dans cette vidéo, je plaisante avec Ian d'une situation où il manquait des règles de tie-break décisif. Il ne s’agissait évidemment pas d’une tentative pour influencer la FIDE. C’était en fait une mauvaise blague compte tenu de la gravité de la situation. Je pense que le match lui-même a montré deux joueurs jouant aux échecs à un niveau élevé et égal, tous deux méritant de gagner» Magnus Carlsen sur X

Le joueur, qui avait proféré en 2022 des accusations de triche contre Hans Niemann, s'est toujours clairement opposé à ces arrangements à l'amiable. Son rival n'a donc pas manqué de réagir à la polémique. «Cela justifie une enquête du comité d'éthique», a-t-il écrit sur X. «Il semble que l'instance de réglementation des échecs n'ait pas l'intention d'être impartial. La FIDE ne se soucie que de ce que pense un seul joueur», a-t-il ajouté à propos de ce dénouement inhabituel, non suivi par les féminines, puisque Ju Wenjun a battu sa compatriote Lei Tingjie 3.5-2.5, après pas moins de... cinq nulles.



