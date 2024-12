Vidéo: instagram

Cette star de la F1 a fait une improbable reconversion

L'Espagnol Carlos Sainz Jr a profité de la fin du championnat du monde de Formule 1 pour s'essayer à un nouveau job, très éloigné de celui de pilote.

Dans une vidéo publiée ce jeudi sur les réseaux sociaux, Carlos Sainz Jr (30 ans) est méconnaissable. Le cinquième du dernier championnat du monde de F1 – qui s'est terminé le 8 décembre au Grand Prix d'Abou Dhabi – porte désormais moustache, piercings dans le nez, boucles d'oreille, lunettes, casquette et veste en jean.

Le beau gosse espagnol a donc troqué son look de gentleman sexy pour un style hipster. Ce dernier colle tout à fait au nouveau job de l'Ibère: brasseur et organisateur de dégustations.

Cette vidéo le montre dans le musée de la fameuse marque espagnole de bière Estrella Galicia, à La Corogne, en train de présenter et faire goûter des breuvages à un groupe de jeunes visiteurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Carlos Sainz Jr a l'air très à l'aise dans son nouveau rôle, présentant et servant les boissons de manière très pro.

Mais que les fans de F1 se rassurent: le pilote espagnol sera de retour sur les circuits dès le début de la saison prochaine.

Car son job dans la brasserie galicienne n'est que très temporaire: il s'agissait d'une visite d'une journée chez Estrella Galicia, l'un de ses sponsors, pour faire une surprise aux fans et les rencontrer.

Le déguisement a fait son effet un moment, car le groupe d'étudiants que Carlos Sainz Jr a servi n'a pas tout de suite reconnu le pilote. Une fois démasqué, ce dernier a passé du temps à discuter avec les jeunes visiteurs et s'est prêté au jeu des selfies, comme le fait savoir l'agence Europa Press.

L'Espagnol sera de retour en F1 à l'occasion du premier Grand Prix de l'année 2025, le 16 mars en Australie (où il est détenteur du titre). Ce sera sa première course avec sa nouvelle écurie Williams, après trois ans passés chez Ferrari.

A Melbourne, Carlos Sainz Jr tentera donc de troquer sa bière pour une nouvelle bouteille de champagne sur le podium. (yog)