Jan Vertonghen n'est plus un joueur de football professionnel. image: getty

L’arbitre sublime les adieux d’une légende par un geste fort

Pilier des Diables Rouges et figure emblématique de Tottenham, Jan Vertonghen a disputé ce week-end son dernier match en carrière. Sa sortie a été magnifiée par l'attitude du quatrième arbitre.

Plus de «Sport»

Une page se tourne en Belgique. Le joueur le plus capé de l'histoire des Diables Rouges, Jan Vertonghen, a pris sa retraite sportive, après une carrière de plus de 15 ans, passée dans des clubs comme Tottenham, l'Ajax Amsterdam et le Benfica Lisbonne. En 2022, il était revenu au pays pour achever son parcours au sein de la mythique équipe d'Anderlecht.

Vertonghen, qui aurait pu disputer encore un match, sans enjeu, le week-end prochain à Genk, a préféré dire stop dimanche contre le FC Bruges. Un choix motivé par une usure physique, mais sans doute aussi par l’envie de faire ses adieux devant son public.

Et il a bien fait, au regard de l’ovation reçue au Lotto Park lorsque l’arbitre a signalé son remplacement. Un instant particulier, d'autant plus que le quatrième arbitre a accepté de confier son tableau d'affichage à sa fille, que Jan Vertonghen s'est empressé d'embrasser, après avoir été salué par ses coéquipiers et ses adversaires. Le joueur confiera toutefois ne pas avoir été trop surpris par cette initiative, ses enfants ayant eu du mal à garder le secret à la maison.

Les adieux de Jan Vertonghen Vidéo: twitter

Plus tard, une fois la rencontre terminée, le Belge a reçu les maillots de toutes les équipes par lesquelles il est passé, chacun arborant le nombre de matchs disputés. Des anciens coéquipiers, à l'instar de Mousa Dembélé, étaient chargés de lui remettre. Parallèlement, des messages de soutien et d’adieu ont été diffusés sur les écrans géants. Ils venaient d’Eriksen, Huntelaar, Son, Davies, Lukaku, Schmeichel, Mertens et même Mourinho.

Le foot belge s'apprête désormais à perdre un autre grand: Toby Alderweireld, indissociable en défense centrale de Jan Vertonghen, que ce soit en équipe nationale ou à Tottenham. Célébré samedi par son club de l'Antwerp, il raccrochera dimanche sur la pelouse du FC Bruges. La fin d'une ère.

(roc)