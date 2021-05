Sport

Sport: 5 haies d'honneur légendaires



image: capture d'écran twitter

5 haies d'honneur légendaires du sport

Elles sont constituées pour rendre hommage aux personnes qui les traversent. Souvent bon enfant, cette tradition peut aussi être humiliante pour ceux qui doivent s'y plier. Notre top 5 de ces rangées humaines mythiques.

Le sport regorge de beaux moments. Jeudi soir, il a pu en rajouter un sur sa longue liste. Juste après leur qualification pour la finale de la Coupe de France de football, les joueurs et le staff de l'AS Monaco ont rendu hommage à leurs adversaires pour leur superbe parcours. De quelle manière? En formant une haie d'honneur dans le couloir des vestiaires du Parc des Sports d'Annecy, qu'ont traversée les footballeurs du modeste, mais valeureux GFA Rumilly Vallières (4ème division française) – sèchement battu 5-1.

Un grand bravo et beaucoup de respect pour votre parcours @GfaRumilly. 👏 pic.twitter.com/qZS6I2b1Ka — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 13, 2021

Marque d'admiration, voire de soumission pour certains, la pratique génère toujours beaucoup d'émotions et des scènes mémorables. Et on vous le prouve avec ce top 5 des haies d'honneur légendaires.

Les fans du Zénith mettent le feu

Les Russes ne font généralement pas les choses à moitié. Ils n'ont pas dérogé à la règle ce 21 février 2019. Le Zénith Saint-Pétersbourg reçoit les Turcs de Fenerbahce en match retour des seizièmes de finale de l'Europa League. Battus 1-0 à Istanbul à l'aller, les Pétersbourgeois doivent renverser la vapeur pour se qualifier pour le tour suivant. Alors leurs fans mettent le paquet pour booster la motivation de leurs chouchous. Ou plutôt le feu. Formant une immense haie, des centaines d'ultras du club russe sont placés des deux côtés de la route qui mène au stade. Ils allument des fumigènes au fur et à mesure que le bus de l'équipe arrive à leur hauteur. Les images sont aussi impressionnantes que splendides, elles font le tour du monde.

Et l'initiative sera efficace. Le Zénith s'impose 3-1 et se qualifie pour les huitièmes de finale. Le parcours des Russes s'arrêtera toutefois à ce stade de la compétition face aux Espagnols de Villareal.

La grosse bourde de Sergio Ramos

Même ses plus grands détracteurs sont forcés de l'admettre: Sergio Ramos est un défenseur extrêmement habile de ses pieds. Par contre, il l'est moins de ses mains. C'est en tout cas ce que laisse penser cet incident survenu le mercredi 22 avril 2011. Ce soir-là, les joueurs du Real Madrid paradent sur un bus à impériale dans la capitale espagnole, devant des milliers de fans merengue postés de chaque côté de la route. Ils viennent de remporter la Coupe d'Espagne, en battant en finale leur ennemi juré Barcelone (1-0 après prolongation).

Sur le toit du véhicule, Sergio Ramos exhibe le trophée en le portant des deux mains au-dessus de sa tête. Mais tout à coup, dans ce mélange de cris et de fumée, c'est la catastrophe: le défenseur de la Roja laisse tomber la coupe! Elle se fracasse après une lourde chute juste devant la roue avant du bus, qui écrase l'objet et le broie en plusieurs morceaux...

La maladresse de Sergio Ramos en vidéo April 22, 2011: Sergio Ramos dropped and destroyed the trophy after Jose Mourinho’s Real Madrid won the Copa del Ray for the 1st time in 18 years 😂🏆pic.twitter.com/oQj790XF3P — BroBible (@BroBible) April 23, 2021

Franchement, pour un tel blasphème, le Barça aurait été en droit de réclamer le retrait de cette Coupe d'Espagne au Real, vous êtes d'accord?

En tout cas, Sergio Ramos s'est bien repris après cette immense trouée, qui ne l'a pas empêché de devenir le capitaine actuel du Real Madrid et l'une des légendes de la «Maison Blanche».

Le Real refuse de faire le pasillo

Les anecdotes croustillantes sont légion dès qu'il s'agit du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Rien de plus logique donc de retrouver ces deux équipes dans ce top 5. Qui plus est dans leur rôle traditionnel d'ennemis jurés.

En ce début mai 2018, le Barça vient d'être sacré champion d'Espagne, avant même la fin de la saison. Il lui reste plusieurs matchs à jouer, et notamment un derby contre les Madrilènes le 6 mai. Comme le veut la coutume en Espagne, les adversaires doivent accueillir les tout frais champions sur la pelouse en formant une haie d'honneur, le célèbre pasillo. Seulement voilà, avant d'affronter les Catalans, l'entraîneur merengue Zinédine Zidane est catégorique: ses joueurs ne se soumettront pas à cette tradition.

Image: keystone

Pourquoi? Le Real reproche aux joueurs du FC Barcelone de ne pas l'avoir respectée, eux non plus, quelques mois plus tôt après le sacre des Madrilènes en Coupe du monde des clubs 2017. Le Barça se justifie en expliquant qu'il n'a pas participé à cette compétition et qu'il n'était donc pas tenu de faire cette haie.

Quelques années plus tôt, en 2008, les Catalans avaient cette fois-ci offert le pasillo aux joueurs de la capitale espagnole, champions nationaux. La scène est collector, et quelque peu gênante si on est fan du Barça...

Le pasillo du Barça en 2008 en photo... 7 de mayo de 2008. Estadio Bernabéu. La noche que el Barça le hizo el pasillo al Real Madrid, campeón de la Liga. pic.twitter.com/6c02fNiyeg — Juande Vera Ocampo (@jveraocampo) December 21, 2015

... et en vidéo 🤍🔙 7 de mayo de 2008. Se cumplen 13 años del histórico pasillo del Barcelona al Real Madrid en el Bernabéu tras ganar la Liga número 31. La noche se culminó con una goleada por 4-1.pic.twitter.com/qfB8KqQ2nN — MadridistaReal (@RMadridistaReal) May 7, 2021

Le retour des héros

Même si vous ne vous intéressez absolument pas à la voile, vous avez forcément déjà vu ces images. Celles qui montrent l'arrivée des navigateurs aux Sables-d'Olonne en France, après leur tour du monde en solitaire, accueillis au port par des milliers de badauds. Avant de poser pied sur terre, les marins sont systématiquement accompagnés par une escouade de bateaux pour leurs dernières centaines de mètres sur mer. Les courageux, qui viennent de boucler le mythique Vendée Globe, allument alors des fumigènes – de jour comme de nuit –, dans une posture qui n'a rien à envier à celle de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans le non moins mythique Titanic. Quelques arrivées collector à savourer dans les deux vidéos ci-dessous.

Arrivée de Jean Le Cam en 2013 Vidéo: YouTube/VendeeGlobeTV

Compilation d'arrivées lors de l'édition 2020-2021 Vidéo: YouTube/Vendée - Le Département

Le départ à la retraite dont vous rêvez

Il n'a pas gagné la Coupe du monde de football, ni un tournoi du Grand Chelem. Pas même la compète locale de pétanque. Et pourtant, Alain Donnat a certainement eu droit à la plus belle haie d'honneur de ce top 5. Celle que lui ont préparée ses élèves le jour de son départ à la retraite.

Ce 16 décembre 2016, 700 ados du lycée Paul-Fort à Is-sur-Tille, près de Dijon en France, rendent hommage à ce professeur de sport, qui a exercé durant 38 ans dans cet établissement. Emu aux larmes, le prof tant apprécié n'arrive pas à prononcer le moindre mot. Chair de poule garantie dans la vidéo ci-dessous.

Remis de ses émotions, Alain Donnat expliquera plus tard:

«J'ai vu tous les élèves du collège qui faisaient une haie d'honneur, c'était un truc énorme. Je me suis dit: ‹Qu'est-ce-que je fais? Est-ce que je continue d'avancer? Est-ce-que je recule?› Ça me semblait long, très long, je croisais des regards d'enfants qui pleuraient. J'étais obligé de pleurer aussi»

Bon, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire: donnez tout pour gagner la prochaine compétition de fléchettes de Goumoens-le-Jux (VD) ou le tournoi de tir à la corde en solitaire à Bourrignon (JU), et vous aurez peut-être, vous aussi, droit à une haie d'honneur! 💪

