Les fans du FC Lucerne souhaitent le départ de l'actionnaire majoritaire du club, Bernhard Alpstaeg. IMAGE: KEYstone

Pourquoi les fans du FC Lucerne sont furax contre le boss du club

Des dizaines de banderoles hostiles, une pétition en ligne avec des milliers de signatures: les supporters lucernois exigent le départ du propriétaire. Et ça n'a rien à voir avec les résultats sportifs.

Vous avez senti qu'un truc bizarre se passait au FC Lucerne en voyant des vidéos ou les highlights de ses deux derniers matchs à la maison. Mais, manque de bol, vous n'avez pas compris ce que les banderoles des fans disaient parce que vous ne parlez pas le suisse-allemand. Pas de souci! On vous offre un petit cours de rattrapage, parce que c'est bel et bien la crise dans le club de Suisse centrale. On vous la résume en 5 points.

Des fans en colère

Sportivement, le FC Lucerne ne va pas mal: il est 7e de Super League, avec une confortable marge de 10 points sur la barre. Avec un budget estimé à 16 millions de francs suisses, il n'a pas de soucis économiques non plus. Non, la raison de la colère des fans lucernois a un seul nom. Propre: Bernhard Alpstaeg. Il s'agit de l'actionnaire majoritaire du club, qui détient 52% des actions.

Les fans lucernois et leurs banderoles anti-Alpstaeg, avant le match contre le FC Lugano samedi dernier. Image: KEYSTONE

Les supporters réclament son départ. Ils le lui ont fait savoir lors des matchs à domicile contre Saint-Gall et surtout Lugano, samedi dernier. Face aux Tessinois, ils ont déployé 52 banderoles dans tout le stade faisant comprendre plus ou moins poliment à l'entrepreneur qu'il devait faire ses valises. Une pétition sur internet nommée symboliquement «Zäme meh als 52%» («Ensemble, on est plus que 52%») a été signée par plus de 18 000 personnes.

Volonté de faire table rase

Reste à savoir ce que les fans du FC Lucerne reprochent à Bernhard Alpstaeg, 77 ans. On vous rassure, c'est assez simple à comprendre. En 2007, l'entrepreneur, fondateur et chef de Swisspor (grosse entreprise de construction) obtient le mandat pour construire le nouveau stade. En même temps, il en achète les droits sur le nom et reçoit 26% des actions du club. Mais depuis, il en a acquis de nouvelles pour détenir aujourd'hui 52% du total et être, donc, l'actionnaire majoritaire.

Dans l'ombre sportivement jusqu'à maintenant, Alpstaeg veut un nouveau statut. Il a l'intention de devenir le président du FC Lucerne. A côté de ça, il veut remplacer entièrement le conseil d'administration et la direction du club. Il l'a ouvertement dit dans les médias. Officiellement, il reproche à ses collaborateurs la qualité insuffisante de leur travail. Dans le collimateur, il y a d'abord le président actuel, Stefan Wolf, et le directeur sportif, Remo Meyer. Alpstaeg n'y est pas allé de main morte au début du mois, dans le Sonntags-Blick:

«Je ne suis pas satisfait de l'ensemble de la direction. Ils ne sont pas assez humbles, pas assez actifs, pas assez modestes. Et ils doivent d'abord apprendre à travailler» Bernhard Alpstaeg, dans le Sonntags-Blick

Remo Meyer, le directeur sportif, est dans le collimateur de Bernhard Alpstaeg. Image: KEYSTONE

Les supporters n'acceptent pas les velléités de l'actionnaire majoritaire. Même le club s'oppose officiellement à Alpstaeg, sur ses réseaux sociaux notamment. Un exemple: il a remplacé le nom «Swissporarena» pour parler du stade par l'ancien nom de l'enceinte, l'Allmend.

Un intérêt caché

Bernhard Alpstaeg n'est donc pas satisfait de ses subalternes. Mais sa colère envers eux a vraisemblablement une autre cause. Flashback. L'été passé, le FC Lucerne réussit à conserver son joyau et capitaine Ardon Jashari (20 ans), néo-international suisse qui brigue une place pour le Mondial. Ces dernières années, Alpstaeg – en anticipant l'éclosion de la pépite – aurait aidé financièrement la famille du milieu de terrain. Au moment des négociations de prolongation, l'entrepreneur souhaite s'octroyer les droits d'image et de publicité de Jashari en lui faisant signer un contrat dans sa nouvelle société de conseil sportif (une démarche pourtant interdite pour un propriétaire de club).

Ardon Jashari, le joyau du FC Lucerne, a prolongé jusqu'en 2026. Image: KEYSTONE

Mais l'agent de Jashari, Agron Krasniqi, ne laisse pas faire. Alpstaeg est alors persuadé que Remo Meyer est de mèche avec Krasniqi. L'actionnaire majoritaire veut, du coup, virer son directeur sportif. Alpstaeg demande au conseil d'administration du club de le faire, mais celui-ci refuse. Depuis, l'agent de Jashari a reçu une interdiction de périmètre – venant d'Alpstaeg – dans et autour de la Swissporarena.

C'est quoi, Swisspor? Bernhard Alpstaeg a fondé cette entreprise de construction (matériaux d'isolation, étanchéité, fenêtres) en 1971 avec son frère, Georges. Aujourd'hui, 4200 employés travaillent sur 40 sites répartis dans toute l'Europe. La fortune des deux frères est estimée entre 700 et 800 millions de francs suisses.

La fille à papa

Si Alpstaeg veut désormais régner lui tout seul sur le FC Lucerne, il n'a pas exclu de nommer sa fille Giulia (30 ans) présidente. Il l'expliquait dans le Sonntags-Blick début octobre:

«Si elle disait: "Papa, je veux faire ça", alors on trouverait un moyen ensemble» Bernhard Alpstaeg

L'entrepreneur avait toutefois précisé: «Elle doit d'abord se familiariser avec Swisspor et nos 40 usines. Je lui fais confiance pour être présidente. Quand le FCL se sera stabilisé.»

Giulia Alpstaeg en compagnie de son petit copain (à droite) et du sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, lors d'un match à Lucerne. image: capture d'écran blue sports

Cette nomination suivrait une certaine logique. Parce que si Bernhard Alpstaeg s'est intéressé au football et au FC Lucerne, c'est grâce à sa fille. Depuis son adolescence, elle est une fidèle supportrice du club. Son père n'est, lui, venu qu'une seule fois dans l'ancienne enceinte de l'Allmend. Et c'était pour... contrôler ce que Giulia, alors âgée de 14 ans, faisait de son temps libre.

Structure du FC Lucerne Le club est composé de deux entités: premièrement, la FCL Holding AG. Elle a deux actionnaires: Bernhard Alpstaeg (52% des actions) et Josef Bieri (48%).



Elle détient 97% des actions du FC Luzern-Innerschweiz AG (FCLI), la deuxième entité. Les 3% restants appartiennent à plus de 130 supporters. C'est la FCLI qui gère la partie sportive. Les conseils d'administration des deux entités sont formés exactement par les mêmes membres.



Assemblée générale explosive

La prochaine assemble générale du FC Lucerne aura lieu jeudi prochain 3 novembre. Et vu le contexte, ça risque de chauffer. D'autant plus que c'est à ce moment-là que Bernhard Alpstaeg prévoit de destituer l'actuel conseil d'administration. Comme il possède la majorité des actions et que les co-actionnaires n'ont pas de droit de regard, il est libre de faire ce qu'il veut.

Même les façades de la Swissporarena portent la colère des fans du FC Lucerne. Image: KEYSTONE

L'entrepreneur devra ensuite mettre en place un nouveau conseil d'administration lors d'une prochaine assemblée générale extraordinaire. C'est le conseil d'administration qui prend les décisions, officiellement, sur le personnel (notamment le choix du directeur sportif). Ce ne sera qu'une formalité pour Alpstaeg. D'ici là, d'autres banderoles hostiles à l'actionnaire majoritaire seront certainement brandies par les fans lucernois, notamment samedi à Zurich contre GC (18h00).