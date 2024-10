Ce fan gravement malade a vécu un moment inoubliable

Alors la Fondation Ambulancia del Deseo (Ambulance du désir) – qui réalise les derniers souhaits des personnes en fin de vie – et son club de cœur ont réservé à «Paco» une très belle surprise. Il a pu assister dans le stade Benito Villamarin, sur une civière spéciale et entouré de ses proches et d'un staff médical, à la victoire des siens contre l'Espanyol Barcelone (1-0).

Ce moment, c'est celui qu'a vécu dimanche Francisco José «Paco» Rodriguez, 81 ans. Ce grand et fidèle fan du Betis Séville, dès les années 1950, n'était plus retourné au stade depuis la pandémie de Covid-19. Gravement malade, ses ennuis de santé l'empêchent de se déplacer.

Tadej Pogacar, cap sur l'Afrique

Le Slovène a remporté avec un numéro dont il a le secret les Mondiaux de cyclisme sur route, à Zurich ce dimanche. Longtemps espéré, ce titre ressemble au premier d'une longue série, surtout que Pogacar profitera l'an prochain de deux parcours répondant parfaitement à ses qualités, sur les routes inédites et exotiques du Rwanda. Ce seront les championnats «les plus difficiles de l'histoire», assure l'Union cycliste internationale.

Tadej Pogacar a joué et il a gagné. Le Slovène a obtenu dimanche son tout premier maillot arc-en-ciel et a conclu avec brio des Championnats du monde de cyclisme sur route en Suisse, marqués par le décès de Muriel Furrer et des conditions parfois dantesques, sauf en ce dernier jour de compétition. Il a attaqué à plus de 100 kilomètres de l'arrivée lorsque ses équipiers ont faibli et il s'est appuyé sur son compatriote Jan Tratnik présent à l'avant pour revenir sur un groupe de fuyards.