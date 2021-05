Sport

Football

Minuit, l'heure du crime: Unai Emery tire des larmes

Villarreal remporte la Ligue Europe au terme d'une longue, très longue séance de tirs aux buts. Son entraîneur, moqué à Paris et Arsenal, prend une revanche.

Et à la fin ... 😯😧😮

Les dix premiers tireurs de chaque équipe avaient tous marqué et ce fut donc le tour des gardiens. Minuit à l'horloge, plus rien ne bouge. Geronimo Rulli prend quelques pas d'élan et transforme son penalty. David De Gea trépigne et envoie une balle molle sur son collègue. Villarreal bat Manchester United. Unai Emery tue le suspense et redevient un héros.

Le scénario fou en images Vidéo: RTS

Jusque-là, tout était calme

Après les prolongations, le score était de 1-1. Manchester United avait dominé la plupart du temps réglementaire avec un pressing haut, des attaquants dans tous les coins (4-2-3-1) et une énergie constante. Mais en fin de compte, les Diables rouges faisaient plus de peur que de mal. Ils rataient leurs enchaînements dans les petits espaces et n'approchaient pas le gardien Rulli à moins de seize mètres.

Football - Ligue Europa - Tops/Flops Villarreal - Manchester United : Une première historique pour Villarreal, Bruno Fernandes peu inspiré: Villarreal victorieux en finale de Ligue Europa malgré la domination de Manchester United, va chercher le premier… https://t.co/zTlv6mFBSD pic.twitter.com/Ig135tCRua — actu-sport (@actusportcom) May 26, 2021

Résultat: Moreno a ouvert le score à la réception d'un coup-franc fuyant (29e) tandis que Cavani a extirpé le ballon d'une mêlée pour égaliser (53e) sur corner. Deux coups de pieds arrêtés, sinon rien.

L'heure des comptes 🕐

Cette finale de Ligue Europa ne laissera peut-être aucune trace dans les mémoires, mais néanmoins quelques lignes dans l'histoire.

1️⃣C'est le premier trophée européen de Villarreal. Avant ce moment de gloire, le club était surtout célèbre pour sa tunique jaune et son surnom «the yellow submarine», la chanson des Beatles devenue l'hymne des fans

Avant ce moment de gloire, le club était surtout célèbre pour sa tunique jaune et son surnom «the yellow submarine», la chanson des Beatles devenue l'hymne des fans 8️⃣C'est la huitième Ligue Europa remportée par un club espagnol sur les douze dernières éditions.

sur les douze dernières éditions. 4️⃣C'est la quatrième Ligue Europa remportée par Unai Emery, un record pour un entraîneur. Emery moqué à Paris et Arsenal, où sa maîtrise de la langue faisait passer la vache espagnole pour une érudite, où sa fougue était comprise comme de la panique, où sa chevelure gomminée semblaient cacher quelque chose, ne serait-ce qu'une mauvaise idée.

Image: EPA REUTERS POOL

Manchester va dépenser 💰

«Présents au stade, les légendes Alex Ferguson et Wayne Rooney ont bien compris que cette époque pour leur ancien club est davantage celle des échecs que des triomphes», rapporte L'Equipe.

United ne veut pas en rester là et subir sans sourciller la domination de son rival urbain: il va embaucher. Reste à définir la part de réalité, la part de vanité, dans ce qui ressemble souvent à des effets d'annonce.

Car ManU peut-il encore séduire avec ses veilles histoires de décapotables et de sales gosses, au nom d'un passé que de surcroît, il était prêt à renier (super ligue)? Au-delà d'un intérêt notoire pour Cristiano Ronaldo et Harry Kane, le club devra déjà conserver Paul Pogba, Dean Henderson, et même Bruno Fernandes (28 buts et 17 passes décisives en 57 matches), dont il se propose de doubler le salaire.

🔎 Rumeurs Mercato



Cristiano Ronaldo pourrait faire son retour à Manchester United très prochainement.



🗞️ Source : AS pic.twitter.com/vrwKz9Iu6o — VaXVoff (@OffVaxv) May 22, 2021

Ce n'est pas tant sa dimension légendaire, mais bien sa capacité à en être digne, qui interroge de nombreux acteurs du marché, dont «l'affreux» Mino Raiola, impresario des stars et pourfendeur obstiné des Reds:

«Je pourrais amener un grand prodige à United qu'ils réussiraient encore à en faire une pive»

Solskjaer va payer 👿

Un seul homme semble traverser le temps avec une sorte d'immunité populaire; mais peut-être est-ce son privilège de super-sub, d'éternel remplaçant, plus ou moins bon et pas bien méchant.

«Ole a battu les meilleurs entraîneurs au monde. Je pense qu'il n'a pas reçu assez de crédit pour ses tactiques. Je ne sais pas pourquoi»

Depuis un interim commencé en décembre 2018, la rumeur ne cesse de l'éconduire et de le reconduire, sans qu'Ole Gunnar Solskjaer ne semble en concevoir la moindre blessure d'amour-propre. Il est toujours là, deuxième du championnat et finaliste de la Ligue Europa. Toujours là, âme des diables rouges, avec un visage d'ange que vient balafrer un sourire malin. Mais sera-t-il encore là en août, pour la rentrée?

Image: EPA REUTERS POOL

Si les entraîneurs qui gagnent souvent sont tous des êtres exceptionnels (Galtier à Lille, Tuchel à Chelsea, etc), alors il n'y a aucune raison de penser le contraire de Ole Gunnar Solskjaer. Mais dans le football, le problème n'est pas tant que les (diri)gens soient des requins. Le problème est qu'ils ont tous une mémoires de poisson rouge.

Avant la finale 📅 May 26, 1999:



Manchester United win the Champions League Final. Solskjaer scores the winner.



📅 May 26, 2021:



Manchester United play the Europa League Final. Solskjaer is the manager.



(🎥: @ChampionsLeague)pic.twitter.com/A596xqMU8O — B/R Football (@brfootball) May 26, 2021

Après la finale 📊👀Manchester United cette saison:



⚔️ 61 matchs

✅ 35 victoires

🤝 14 nuls

❌ 12 défaites



⚽️ 121 buts marqués

🥅 68 Buts concédés



❌ 4e saison consécutive sans remporté la moindre titre... pic.twitter.com/LZEHngDjsG — FOOTBALL-TIME⭐ (@Footballtime___) May 27, 2021