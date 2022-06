Mbappé, Macron, Stade de France: le président du Real défouraille

Florentino Pérez a vidé son coeur mercredi soir dans la célèbre émission El Chiringuito. Il n'a épargné personne.

Mbappé: «Il a changé»

Le président du Real Madrid a répété que «Mbappé, c'est déjà oublié». Avant d'asséner: «Mbappé n'existe pas.» On devine une blessure d'amour-propre, voire un soupçon de mauvaise foi, mais Florentino Perez ne manque pas d'arguments et les expose en racontant les coulisses de la négociation.

Il affirme que «Mbappé a changé. J'ai été choqué de voir qu'il ne voulait pas participer à un évènement publicitaire avec ses coéquipiers en sélection. Puis il y a toute une série d'événements. Ils (réd: le PSG) lui ont proposé d'assumer un rôle de leader, non seulement au sein de l'équipe, mais à la direction du club. Là, on s'est dit: "Ce n'est pas le Mbappé qu'on voulait recruter." Sous la pression, il a changé ses rêves.» Ce rêve est devenu de marquer l'histoire du PSG plutôt que de s'insérer dans celle du Real Madrid, le club dont il est fan depuis l'enfance.

En un sens, Florentino Perez compatit: «Il est très jeune. Ce n'est pas facile de recevoir un appel du président de la République pour vous demander de rester au club. Puis ensuite d'aller au Qatar pour recevoir des propositions qui vous font tourner la tête, des propositions sans doute disproportionnées. C'est pourquoi Mbappé a changé. La pression nous touche tous, mais surtout un gamin de 23 ans.»

Sans être cité nommément, Emmanuel Macron en prend pour son grade: «C'est un peu insensé que Mbappé soit appelé par le président français. Je n'avais jamais vu ça. Je n'imagine pas le Roi d'Espagne appeler un footballeur... Vous pouvez briller dans une autre équipe, comme l'a fait Zidane, et être une fierté pour votre président. Je ne sais pas comment de telles choses arrivent.»

C'est ainsi que le Real Madrid a pensé que Mbappé «avait changé». «Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé, regrette le président Perez, au risque de paraître paternaliste. Les Madridistas sont déçus, mais le Mbappé qui voulait venir au Real Madrid n'était pas le même.»

«Il m'a annoncé sa décision par message et je lui ai souhaité bonne chance. Mais à ce moment-là, nous n'étions plus intéressés. Ce Mbappé-là ne nous intéresse pas»

Florentino Perez dément que la famille ait intercédé en faveur du PSG. «Je pense que la mère de Mbappé voulait qu'il vienne au Real Madrid, parce que c'était son rêve de petit garçon. Je ne lui ai pas parlé mais j'ai entendu que la maman a eu honte.»

Ce transfert est-il devenu un rêve impossible, à tout jamais? Pas forcément, selon le dirigeant espagnol: «Le Real Madrid sera toujours disposé à acheter des joueurs qui comprennent qu'aucun d'eux n'est plus grand que le club.» Un choc culturel pour tout Parisien...

Les jalousies: «Thibaut Courtois, on ne l'a pas ramassé dans la rue»

Florentino Perez a ensuite traité les critiques qui, avec un certain sarcasme, minimisent les mérites de son équipe, quand ils ne l'estiment pas chanceuse ou suffisante. «Tout le monde dit que nous avons remporté les matchs clés de la Ligue des champion grâce à Thibaut Courtois. On nous rabâche que nous pouvons le remercier. Mais à ce que je sache, le gardien fait partie de nos joueurs. Ce n'est pas non plus un gars qu'on a choisi au hasard dans la rue.»

Thibaut Courtois, l'homme qui passait par là.

Le Stade de France: «Pourquoi aller là-bas?»

La finale de la Ligue des champions, malgré la victoire, reste un choc pour le président du Real Madrid. «Ces incidents ont heurté le monde entier. Nous avons envoyé une lettre à l'UEFA et au gouvernement français. Ils ont blâmé les fans de Liverpool mais ces gens-là, comme les supporters de Madrid, ont subi les mêmes agressions, les mêmes vols et les mêmes violences. Pourquoi avoir choisi Saint-Denis? Tout le monde savait qu'il faudrait des mesures de sécurité importantes dans cette zone.»

A l'origine, cette finale aurait dû se dérouler à Saint-Pétersbourg. ll fallait une solution de repli, dans un délai relativement bref. Sur le choix du Stade de France, le patron du Real a sa petite idée: «Ils (réd: les dirigeants de l'UEFA) ne nous ont pas consultés. La décision est intervenue entre les matchs aller et retour des huitièmes de finale. Certaines personnes sont convaincues qu'ils ont délocalisé le match à Paris en pensant que le PSG éliminerait le Real.» Il y avait eu 1-0 à l'aller, avec une large domination des Parisiens.

Super League: «Ce n'est pas fini, bien au contraire»

Principal instigateur du projet, Florentino Perez confirme que la Super League européenne est «toujours vivante. Bien entendu! Nous travaillons dessus.»

«Certains clubs ont reçu des pression et ont dû signer une lettre pour faire plaisir au président de l'UEFA. Mais ils sont toujours engagés dans la Super League»

Perez est déterminé à briser «le monopole de l'UEFA». Il évoque une action devant le Tribunal du Luxembourg et promet des avancées rapides. Il persiste et signe: «Nous pensons être en droit de créer une compétition entre nous. Les sanctions de l'UEFA? Nous n'avons jamais eu le moindre doute sur notre participation à la Ligue des champions. Nous n'avons jamais craint que le Real soit exclu par l'UEFA.»

Les transferts: «Haaland, un jour peut-être»

Après l'engagement d'Aurélien Tchouaméni (Monaco), «il n'y aura probablement pas d'autres signatures», selon le président madrilène, dont la priorité est de prolonger le contrat du prodige brésilien Vinicius Jr: «Je suis sûr à 100% qu'il sera Ballon d'or un jour. Je suis certain aussi qu'il restera à Madrid.»

Plus étonnant, Florentino Perez dément tout contact avec Erling Haaland: «C'est un incroyable, un fantastique joueur. Mais nous avons le meilleur avant-centre du monde et nous n'allions pas recruter Haaland pour le mettre sur le banc. Si Benzema est moins bien, il y aura un remplaçant. Mais uniquement dans ce cas-là.» (chd)