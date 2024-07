Felix Zwayer fait face à une polémique outre-Manche. image: watson

Le choix de l'arbitre de la demi-finale fait scandale en Angleterre

L'arbitre allemand de la demi-finale de l'Euro entre les Anglais et les Pays-Bas (mercredi à 21h) traîne une sale affaire, que les tabloïds n'ont pas manqué de ressortir.

Christoph Cöln / t-online

Plus de «Sport»

Un article de

Felix Zwayer fait jusqu'à présent un excellent travail dans cet Euro. Raison pour laquelle l'UEFA lui a confié la direction de la demi-finale entre l'Angleterre et les Pays-Bas mercredi soir. Zwayer est également considéré comme l'un des meilleurs arbitres du monde.

Pourtant, l'indignation autour de ce choix est grande en Angleterre. Le Sun parle d'un «cauchemar d'arbitre» et le Daily Mail titre:

«Révélation: l'arbitre de la demi-finale est un truqueur de match condamné» Daily Mail

Durant cet Euro, Felix Zwayer a notamment arbitré le Portugal de Cristiano Ronaldo. Image: keystone

Ce que les tabloïds anglais appellent une «révélation» est connu en Allemagne depuis plus d'une décennie. Pourtant, ce n'est qu'avant cette seconde demi-finale de l'Euro que l'histoire ressurgit. Ces médias citent des fans des Three Lions qui trouvent la nomination de Felix Zwayer plutôt étrange et se demandent à quoi l'UEFA a bien pu penser.

Mafia croate et suspension

La superstar de l'équipe d'Angleterre, Jude Bellingham, est également mentionnée comme témoin principal du scepticisme à l'égard de l'arbitre berlinois de 43 ans. Et pour cause: à l'époque où il jouait à Dortmund, le milieu du Real Madrid avait tiré à boulets rouges sur Zwayer. L'épisode remonte à un derby de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich lors de la saison 2021/22, que Felix Zwayer avait arbitré.

Amer après la défaite de son équipe (2-3), Bellingham avait attaqué frontalement l'arbitre allemand dans une interview tout de suite après la fin de la rencontre. L'Anglais se demandait comment il était possible qu'un arbitre ayant déjà été impliqué dans un scandale de matchs truqués puisse diriger une rencontre aussi importante. «Que peut-on espérer?», avait asséné le jeune homme. Après ces propos, il a été condamné à payer une amende.

La star de l'Angleterre Jude Bellingham et Felix Zwayer ont un antécédent. Image: www.imago-images.de

Oui, Felix Zwayer a été impliqué dans l'un des plus grands scandales sportifs allemands. Lorsque les matchs truqués par son collègue Robert Hoyzer ont été découverts en 2004, Zwayer a également fait l'objet d'une enquête. Hoyzer avait fait cause commune avec la mafia croate, active dans les paris sportifs, et avait manipulé des rencontres.

Felix Zwayer était au courant, mais il n'a pas dénoncé son collègue. Il aurait lui-même également perçu de l'argent de la part de Hoyzer lors d'un match qu'il a arbitré.

Il n'a cependant pas pu être prouvé que le Berlinois avait influencé intentionnellement la partie en question. Mais, suite à cette affaire, Zwayer a été suspendu six mois en 2006.

Un vieux rapport et des experts conquis

La fédération allemande de football (DFB) a ensuite donné une seconde chance à Felix Zwayer, notamment parce que le jeune arbitre avait avoué et aidé à faire la lumière sur l'affaire. Le jugement du tribunal sportif de la DFB n'a toutefois été rendu public qu'en 2014, via un article de journal. Jusque-là, la DFB avait caché sous le tapis le fait que ses juristes considéraient Zwayer coupable. Contrairement à l'affaire Hoyzer, la procédure concernant le Berlinois, le jugement rendu à son encontre et la suspension qui s'en est suivie ont été traités aussi discrètement que possible par la fédé.

L'hebdomadaire Die Zeit écrivait déjà à l'époque qu'il y avait une «tache» sur le maillot de Zwayer. Et que la fédération «couvrait» l'un de ses arbitres désormais les plus performants. En 2014, celui qui dirigera Pays-Bas-Angleterre venait d'être élu «arbitre de l'année» en Bundesliga. Die Zeit estimait alors que la DFB mettait ainsi en danger «l'intégrité de Zwayer et celle de la fédération».

Felix Zwayer est confronté à une polémique ces jours en Angleterre. Image: keystone

Dix ans plus tard, le Berlinois se trouve à l'apogée de sa carrière. A juste titre selon les experts. L'IG Schiedsrichter, un portail spécialisé (et indépendant) sur l'arbitrage, a vu en Zwayer «de loin la meilleure performance et la plus souveraine» de cet Euro 2024, jusqu'à présent.

Hormis le rappel d'une petite erreur lors de son dernier match, le 8e de finale Pays-Bas-Roumanie (3-0), Felix Zwayer a su convaincre ces experts avec une «performance fantastique». Le bilan de l'IG Schiedsrichter sur le Berlinois?

«Détendu et correct dans pratiquement toutes ses décisions, ainsi que très agréable dans sa ligne»

Ex-collègue furax et étrange prémonition

Pourtant, Felix Zwayer se voit maintenant confronté aux anciens reproches. Il en fait l'amère expérience: rien ne ternit autant l'image d'un arbitre qu'un scandale lié à des paris. Pas étonnant, donc, que même ses collègues se soient étonnés de son ascension fulgurante, malgré le boulet qu'il traîne.

Le Sun en remet une couche:

«La honte de Zwayer a été gardée sous le coude par les officiels allemands et, quatre ans plus tard, il a été promu arbitre de Bundesliga, puis même inscrit sur la liste des arbitres de la Fifa.»

L'ex-arbitre Fifa Manuel Gräfe, lui aussi Allemand et désormais consultant sur la chaîne ZDF, n'est pas tendre avec son compatriote:

«Celui qui a accepté de l'argent une fois et qui a caché la manipulation de Hoyzer pendant six mois ne devrait pas arbitrer du football professionnel»

L'ancien directeur de jeu en veut également à l'UEFA. Selon lui, la désignation de Zwayer pour la demi-finale de l'Euro est une pure «démonstration de force, indépendamment des performances/du passé. De la folie», a-t-il écrit sur X. Pour lui, Felix Zwayer n'a plus sa place sur un terrain de football. «Surtout pas à un Euro», conclut Gräfe.

Il est étonnant de constater la clairvoyance de Die Zeit qui a vu venir, il y a dix ans déjà, ce qui pourrait se produire mercredi après le match: une énorme polémique sur l'arbitre allemand si les Anglais devaient être éliminés en raison d'une décision controversée. «Que se passerait-il, par exemple, si le jugement de la DFB tombait entre les mains des tabloïds anglais après que Zwayer a accordé un penalty à l'adversaire de l'Angleterre lors d'une demi-finale de Coupe du monde?», s'interrogeait l'hebdomadaire en 2014.

Ce sera plutôt une demi-finale d'Euro. Et oui, bien évidemment, le jugement de la DFB est parvenu aux tabloïds anglais. Même avant le match, donc. Contrairement à la fédération allemande, eux n'avaient absolument aucune intention de le garder secret...

Adaptation en français: Yoann Graber