La Suisse se rendra à l'Euro sans beaucoup de certitudes

Peu dangereuse offensivement et malmenée par l'Autriche, ce samedi en match amical (1-1), la Nati aura du boulot d'ici le week-end prochain et son premier match de l'Euro contre la Hongrie.

Pour la dernière rencontre de préparation de la Suisse avant l'Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet), Murat Yakin avait décidé d'aligner l'équipe qui devrait débuter le tournoi.

Elle ressemblera à cela: Rodriguez est en balance avec Schär, blessé. Zuber a reçu un coup ce samedi et est lui aussi incertain. Image: livescore

Mais à sept jours de leur entrée en lice contre la Hongrie (samedi 15 juin à 15h), Xhaka et ses coéquipiers ont affiché de grandes lacunes, ce samedi contre l'Autriche.

Cette copie bien terne incitera Murat Yakin et ses joueurs à garder les pieds sur terre. A ne pas s’enflammer. A ne pas se croire plus forts qu’ils le sont. A aborder la rencontre de samedi prochain contre la Hongrie pour leur entrée en lice à l’Euro avec une grosse dose d’humilité.

Zuber blessé

Mais le gros point noir de la journée réside dans la sortie sur blessure peu avant la pause de Steven Zuber. Excellent comme quatre jours plus tôt face à l’Estonie, le Zurichois a ressenti une gêne au mollet. Son état inspire à chaud une certaine inquiétude au sein du staff de l’équipe. Celui qui avait égalisé contre le Brésil lors de la Coupe du monde en 2018 est (était?) appelé à tenir un rôle en vue à l’Euro.

Zuber a quitté ses coéquipiers avant la mi-temps. Keystone

La Suisse a accusé un coup dur dès la 5e minute. Une mauvaise passe de Dan Ndoye à trente mètres de la cage adverse offrait aux Autrichiens une rupture conclue avec brio par Christoph Baumgartner. Le joueur de Leipzig a résisté au retour de Remo Freuler, puis a déjoué l’intervention de Nico Elvedi avant d’ajuster un Yann Sommer qui a sans doute fait trop vite le choix d’anticiper la frappe sur sa droite.

L'erreur de Lindner

Les Suisses ont mis un certain temps pour digérer ce premier but concédé en 2024. Mais au fil des minutes, ils sont revenus dans le match face à une équipe d’Autriche «mixte». Titularisé dans la cage alors qu’il n’est que le no 2 derrière Patrick Pentz, Heinz Lindner commettait une erreur fatale sur une frappe de Ruben Vargas. A l’affût sur le renvoi du portier qui appartient toujours au FC Sion, Silvan Widmer pouvait tranquillement inscrire le 1-1 pour son 4e but en 43 sélections. (ats)