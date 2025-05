Ronaldo quitte son club: une rumeur le lie au boss d'un club suisse

Le célèbre portugais annonce son départ d'Al-Nassr. A deux semaines de la Coupe du monde des clubs, plusieurs pistes s’activent pour rebondir.

Plus de «Sport»

Un départ en vue? Cristiano Ronaldo laisse entrevoir un transfert Keystone

Cristiano Ronaldo bientôt de retour en Europe? Le Portugais a annoncé lundi de façon sibylline que le «chapitre» avec Al-Nassr était «clos», dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

«Ce chapitre est clos. L'histoire? Toujours en cours d'écriture. Merci à tous», a écrit la superstar portugaise sur son compte Instagram, accompagné d'une photo de lui portant le maillot du club de Ryad. Son contrat avec Al-Nassr se termine à l'été 2025.

Fin de saison

L'attaquant, âgé de 40 ans, a terminé cette saison meilleur buteur du championnat saoudien, avec 24 réalisations. Cristiano Ronaldo s'était engagé pour deux saisons et demie avec Al-Nassr fin décembre 2022, au sortir de la Coupe du monde au Qatar, devenant le premier grand nom du football à rejoindre le championnat saoudien en plein développement.

L'été dernier, le quintuple Ballon d'or avait affirmé qu'il pourrait finir sa carrière à Al-Nassr. «Une équipe qui me rend heureux et où je me sens bien», avait expliqué l'attaquant, passé par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin.

Une piste mène au propriétaire du GC

Désormais Ronaldo n’a plus que deux semaines pour se trouver un nouveau club s’il veut participer à la Coupe du monde des clubs, qui commence déjà le 15 juin. La grande question est donc: où ira-t-il? Selon le journal espagnol Marca, il aurait reçu une offre «très séduisante» d’un club brésilien, qui espère l’attirer en misant sur une participation au tournoi. Cela limite les options, car quatre clubs brésiliens y participeront: Palmeiras São Paulo, Flamengo Rio de Janeiro, Botafogo Rio de Janeiro et Fluminense Rio de Janeiro.

Un transfert vers la MLS américaine serait également envisagé, notamment au Los Angeles FC. Ce club californien, propriétaire des Grasshoppers de Zurich (GC), n’est pas encore qualifié pour la Coupe du monde des clubs, mais disputera samedi prochain un match contre le Club América du Mexique pour décrocher le dernier billet. Si ce club parvenait à enrôler Ronaldo sur le long terme, et non seulement pour le tournoi, cela ouvrirait la voie à un nouveau duel de ligue entre Ronaldo et Lionel Messi – une véritable sensation. (jah/ats/ch-media)