Il a trouvé le moyen ultime pour gagner du temps et le paie cher

Sous pression, le portier de Feyenoord Justin Bijlow a mis un ballon supplémentaire sur le terrain pour freiner Twente avant de se faire canarder par le numéro 10 adverse. Tout ça dans la même action. On touche au sublime.

Team watson Suivez-moi

Il y a des actions qui restent dans l'histoire du football: la chevauchée spectaculaire de Diego Maradona, le coup de tête aérien de Cristiano Ronaldo, la Madjer de Rabah Madjer et, depuis dimanche, le deuxième ballon de Justin Bijlow.

On joue la 38e minute. Feyenoord a ouvert le score à la demi-heure et mène 1-0 sur le terrain de Twente, qui presse pour égaliser avant la mi-temps. Vura veut jouer rapidement une remise en touche mais le portier de Feyenoord, sorti très loin de ses buts, l'en empêche volontairement en mettant un ballon supplémentaire sur le terrain. Or la règle est claire: quand il y a deux ballons sur le pré, l'arbitre doit interrompre le jeu.

Fou de rage, le numéro 10 de Twente, qui s'apprêtait à jouer vite et donc à profiter du but laissé vide par Justin Bijlow, canarde son adversaire en expédiant le ballon qu'il tenait entre ses mains.

Vidéo: watson

L'arbitre intervient. Il ne donne pas de carton jaune aux deux joueurs mais seulement au gardien de Feyenoord. Vura s'en sort donc sans le moindre avertissement, l'arbitre ayant sans doute été sensible à sa frustration légitime.

Le joueur de Twente devra attendre la seconde mi-temps pour l'évacuer. Son coéquipier Joshua Brenet le vengera à la 68e minute en égalisant. Score final: 1-1, balle(s) au centre.