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Mondial 2026: cette déclaration du boss de l’UEFA ne passe pas

epa12731084 UEFA President Aleksander Ceferin attends the press conference following the 50th UEFA Ordinary Congress in Brussels, Belgium, 12 February 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Les premiers matchs de la Coupe du monde sont «sans intérêt», selon Aleksander Ceferin.image: Keystone

Cette déclaration du boss de l’UEFA ne passe pas

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a fait savoir qu'il n'appréciait guère le Mondial à 48 équipes. Certaines des «petites nations» ont immédiatement dénoncé ses propos.
15.06.2026, 13:2115.06.2026, 13:21

Plusieurs fédérations de nations qualifiées pour le Mondial 2026 ont dénoncé dimanche de récents propos du président de l'UEFA Aleksander Ceferin. Selon ce dernier, l'élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes entraîne des matchs «sans intérêt».

«Nous rejetons respectueusement mais fermement ces propos. Pour nos pays, aucun match de Coupe du monde n'est sans importance», écrivent dans un communiqué commun les fédérations du Cap-Vert, de Curaçao, d'Ouzbékistan, de la République démocratique du Congo, d'Haïti, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, d'Egypte, du Ghana, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et d'Afrique du Sud.

Le geste raciste d’un supporter indigne

«Pour le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l'Ouzbékistan, la qualification pour la Coupe du monde représente un accomplissement historique et la réalisation d'un rêve partagé par des générations (et) pour des nations comme le Congo et Haïti, le retour sur la plus grande scène du football après une longue absence revêt une signification particulière pour des millions de supporters qui ont attendu des années, voire des décennies, ce moment», ajoutent-elles.

Appel au respect

«Suggérer que ces matchs soient d'une manière ou d'une autre moins importants est profondément décevant et témoigne d'un manque de reconnaissance envers les efforts, les sacrifices et les aspirations des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants et des supporters du monde entier», estiment les fédérations.

Pourquoi les Etats-Unis ont bloqué la célèbre équipe d'Uruguay

«Le football n'appartient pas à un groupe restreint de nations», soulignent encore les signataires, affirmant que «chaque nation qualifiée mérite le respect (et qu'elle) a gagné sa place par ses mérites.»

Les signataires affirment réagir à de récents propos du patron de l'UEFA qui, interrogé par la télévision slovène, aurait estimé que de nombreux matchs du Mondial 2026 étaient «sans intérêt», pour cette édition qui rassemble 48 équipes pour 104 rencontres prévues jusqu'au 19 juillet.

(ats/roc)

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