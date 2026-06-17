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Coupe du monde 2026: la Fifa a sauvé Cristiano Ronaldo

Comment la Fifa a sauvé Cristiano Ronaldo
Ronaldo peut dire merci à la Fifa.Image: getty

Comment la Fifa a sauvé Cristiano Ronaldo

«CR7» devrait être aligné en pointe mercredi à 19 heures pour l’entrée en lice du Portugal au Mondial 2026. Une titularisation rendue possible par la clémence de la Fifa.
17.06.2026, 11:5717.06.2026, 11:57
Romuald Cachod

Moins de 24 heures après les débuts tonitruants de l’éternel Lionel Messi, c’est au tour de Cristiano Ronaldo de débuter la Coupe du monde 2026, mercredi face à la RD Congo. Selon toute vraisemblance, le joueur d’Al-Nassr sera titulaire à la pointe de l’attaque portugaise.

Cette présence dans le onze était pourtant loin d’être acquise il y a quelques mois, pas en raison d’une blessure ou d’une baisse de forme, mais bien à cause d’une procédure disciplinaire en cours.

«CR7» a écopé d’un carton rouge lors de l’avant-dernier match de qualification du Portugal, en novembre contre l’Irlande, pour un coup de coude volontaire sur Dara O’Shea. La VAR avait appelé l’arbitre à sévir de la sorte, celui-ci ayant d’abord seulement brandi le jaune.

Le geste d'humeur du Portugais ⬇️

Vidéo: twitter

Cristiano Ronaldo avait ensuite manqué la dernière rencontre du Portugal dans les éliminatoires de la Coupe du monde, face à l’Arménie, une expulsion entraînant automatiquement une suspension d’un match.

Cependant, en cas de comportement violent, comme donner un coup de coude, un coup de poing ou un coup de pied, mordre ou cracher sur quelqu’un, le règlement prévoit une peine de trois rencontres, pouvant être prononcée par la Commission de discipline. Avec son geste, Ronaldo tombait donc dans cette catégorie et risquait de manquer les deux premiers matchs de la Coupe du monde, le Portugal n'ayant que des amicaux entre la fin des qualifications et le début du Mondial.

Or la Commission de discipline de la Fifa ne l'a sanctionné que d'un match ferme et deux autres avec sursis, une décision qui a ravi la Fédération portugaise de football, laquelle s’apprêtait déjà à déposer une plainte pour contester la sanction de trois matchs.

A propos du rival de Ronaldo ⬇️

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L’instance a pris en compte le fait que «CR7» n’avait encore jamais été suspendu sous le maillot de sa sélection, et qu’il avait subi, avant son geste d’humeur, un tirage de maillot de la part de son vis-à-vis. Mais surtout, elle ne voulait pas que la star lusitanienne – conviée en fin d’année à un souper à la Maison-Blanche en compagnie de Gianni Infantino – manque les premières rencontres de la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo pourra donc affronter la RD Congo, puis l'Ouzbékistan et la Colombie en phase de groupes du Mondial 2026. Mais attention: son sursis courant sur un an, la moindre récidive précipitera la fin de son aventure aux Etats-Unis.

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