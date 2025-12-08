Vidéo: twitter

Ce footballeur a été expulsé...avant le match

Un joueur du club indien de Goa a vécu une mésaventure à peine croyable juste avant la demi-finale de la Coupe d’Inde face au Mumbai City FC.

Iker Guarrotxena était bien inscrit sur la feuille de match, jeudi dernier lors de la rencontre entre son club de Goa et le Mumbai City FC. Mais l'Espagnol n'a pas disputé la moindre minute de jeu, puisqu'il a été expulsé par l'arbitre avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe d'Inde.



Si le scénario est déjà surprenant, l'explication l'est encore plus: Guarrotxena a en effet été viré à cause de son caleçon. Peu avant l'entrée des deux équipes sur le terrain, l'arbitre a en effet remarquait que le joueur portait des dessous d’une couleur non-conforme au règlement, selon Marca. Le directeur de jeu a demandé au footballeur espagnol de se changer, ce qui n'a pas vraiment plu au principal intéressé.

Le joueur a-t-il dépassé les bornes dans sa discussion avec l'arbitre? Le media La Dépêche rapporte que c'est en tout cas à ce moment-là que l’arbitre a exclu Iker Guarrotxena sur carton rouge.

Une décision qui a médusé le coach du joueur expulsé.

«J’ai vu l’arbitre lui demander de changer et je pensais que l’affaire serait réglée sur-le-champ. Puis je suis entré sur le terrain et deux minutes plus tard, quelqu’un est venu m’annoncer qu’Iker avait été expulsé. Sortir un carton rouge pour une chose pareille me paraît excessif, même si on n’y peut rien.»

Comme le carton rouge a été brandi avant le début du match, le coach a tout de même pu remplacer son joueur dans le onze de départ, si bien que cet épisode n'a pas porté préjudice à son équipe. Le FC Goa s'est d'ailleurs imposé 2-1 ce soir-là.

