ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Guarrotxena expulsé à cause de son caleçon

Vidéo: twitter

Ce footballeur a été expulsé...avant le match

Un joueur du club indien de Goa a vécu une mésaventure à peine croyable juste avant la demi-finale de la Coupe d’Inde face au Mumbai City FC.
08.12.2025, 09:2608.12.2025, 09:26

Iker Guarrotxena était bien inscrit sur la feuille de match, jeudi dernier lors de la rencontre entre son club de Goa et le Mumbai City FC. Mais l'Espagnol n'a pas disputé la moindre minute de jeu, puisqu'il a été expulsé par l'arbitre avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe d'Inde.

Si le scénario est déjà surprenant, l'explication l'est encore plus: Guarrotxena a en effet été viré à cause de son caleçon. Peu avant l'entrée des deux équipes sur le terrain, l'arbitre a en effet remarquait que le joueur portait des dessous d’une couleur non-conforme au règlement, selon Marca. Le directeur de jeu a demandé au footballeur espagnol de se changer, ce qui n'a pas vraiment plu au principal intéressé.

La scène en vidéo:

Vidéo: twitter

Le joueur a-t-il dépassé les bornes dans sa discussion avec l'arbitre? Le media La Dépêche rapporte que c'est en tout cas à ce moment-là que l’arbitre a exclu Iker Guarrotxena sur carton rouge.

Une décision qui a médusé le coach du joueur expulsé.

«J’ai vu l’arbitre lui demander de changer et je pensais que l’affaire serait réglée sur-le-champ. Puis je suis entré sur le terrain et deux minutes plus tard, quelqu’un est venu m’annoncer qu’Iker avait été expulsé. Sortir un carton rouge pour une chose pareille me paraît excessif, même si on n’y peut rien.»

Comme le carton rouge a été brandi avant le début du match, le coach a tout de même pu remplacer son joueur dans le onze de départ, si bien que cet épisode n'a pas porté préjudice à son équipe. Le FC Goa s'est d'ailleurs imposé 2-1 ce soir-là.

(jcz)

Plus d'articles sur le sport
Ce Suisse a une idée pour révolutionner l'arbitrage en foot
Ce Suisse a une idée pour révolutionner l'arbitrage en foot
de Klaus Zaugg
La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera
La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera
de Ralf Meile
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
de David Digili
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
de Romuald Cachod
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
3
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
de Jan Schultz
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
de Klaus Zaugg
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
de Ralf Meile
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
de Julien Caloz
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
de Klaus Zaugg
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
de Yoann Graber
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
de Dominik Widmer, Jasmin Steiger
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
de Stefan Wyss
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
de Romuald Cachod
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
de Yoann Graber
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
de Klaus Zaugg
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
de Romuald Cachod
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
de Ralf Meile
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
de Romuald Cachod
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
de Klaus Zaugg
La Nati est mal barrée
La Nati est mal barrée
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
de Yoann Graber
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
de Yoann Graber
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
de Yoann Graber
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
de Romuald Cachod
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Shaqiri pourrait perdre un privilège
Shaqiri pourrait perdre un privilège
de Yoann Graber
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
2
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
de Stefan Wyss
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
de Klaus Zaugg
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
1
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
de Lisa Slomka
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
de Yoann Graber
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
de Romuald Cachod
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
de Christoph Kieslich, Céline Feller
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
1
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
de Jasmin Steiger
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
1
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
de Ralf Meile
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
de Daniel Wyrsch
Thèmes
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein
1 / 14
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein

De nouvelles photos de l'île d'Epstein publiées
source: house oversight democrats
partager sur Facebookpartager sur X
Ils ont 621 sapins chez eux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
Jeudi à Ambri, l'ambiance a été formidable malgré le boycott des ultras locaux. C'est la preuve que notre hockey peut faire sans ces groupes fanatiques.
Les ultras constituent une particularité de la culture sportive européenne (y compris suisse). Ces groupes, rarement plus que quelques centaines de personnes dans le hockey, se considèrent comme le centre émotionnel de leur club. Ils dirigent les chants, placent des capos munis d’un mégaphone au cœur de la tribune et se mettent en scène comme une force indispensable pour l’ambiance du stade.
L’article