A Lausanne, des serveurs se transforment en commentateurs de foot



Impossible de voir la finale d'Europa League ce mercredi soir dans un bar? Pas un souci aux Boucaniers, où le staff commentera le match à ses clients.

Finale de l'Europa League Villareal 🇪🇸 - Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 📅 mercredi soir 26 mai

🕘 début du match à 21h00

📍 Stade Energa, à Gdańsk en Pologne.

En temps normal, les bars romands auraient été remplis d'amateurs de football venus y voir ce mercredi soir la finale d'Europa League entre Villarreal et Manchester United. Mais les restrictions sanitaires liées au Covid-19 rendent cette situation impossible. Alors certains établissements ont trouvé une parade originale pour faire vivre ce match à leurs clients, même sans écrans. C'est le cas du pub Les Boucaniers à Lausanne.

«Le staff regarde le match et vous tient informés du score sur demande... Si vous réservez une table en terrasse, vous pouvez aller aux toilettes à chaque but, on vous repasse l’action sur le chemin des WC»

Le principe? Pas d'annonce générale sur la terrasse à chaque goal, mais une description fun de l'action donnée par le personnel à chaque client qui en fera la demande. Ludovic, patron de l'établissement, l'affirme: Son staff n'a pas eu besoin d'être formé footballistiquement pour cette tâche. «On a une équipe féminine et une masculine en Ligue romande», explique le quarantenaire. «Notre staff est très sportif et la responsable de bar ce mercredi soir joue dans l'équipe dames».

Le stade de Gdansk où se déroulera la finale The stage is lit 💫#MUFC #UELfinal pic.twitter.com/5T72nX05qd — Manchester United (@ManUtd) May 25, 2021

Ludovic est lui-même un grand fan de football. Il a joué dans des équipes de la Riviera vaudoise et de la Veveyse (FR). Mais c'est en observant un client qu'il a eu cette idée. «Habituellement, on diffuse la Premier League. ll y a quelques semaines, un client installé sur la terrasse venait voir les actions sur les téléviseurs à l'intérieur du bar dès qu'il recevait une notification sur son téléphone portable. Alors pour éviter ces déplacements vers les TV à nos clients, on a décidé de leur raconter ce qu'il se passe sur le terrain».

Les fans de Villarreal ont investi les rues de Gdansk ¡Illa, illa, illa... 𝗣𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗲𝘀 𝗔𝗠𝗔𝗥𝗜𝗟𝗟𝗔 🇵🇱💛! #UELfinal #EsNuestroMomento pic.twitter.com/WudPqvFC4E — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021

Supporter de Liverpool, le patron des Boucaniers soutiendra pourtant le grand rival des Reds ce soir, Manchester United. «Parce que je suis amoureux du football anglais en général», explique-t-il. Mais il veut rassurer les fans de Villarreal: ils auront eux aussi droit à un dessert ou un petit remontant (reste encore à savoir quel camp en aura besoin) ce mercredi soir.

