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La Colombie bat l'Ouzbékistan et réussit son retour au Mondial

Colombia&#039;s Luis Diaz (7) celebrates with Daniel Munoz (2) after scoring their second goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June ...
Les Colombiens ont parfaitement lancé leur Mondial.image: Keystone

La Colombie réussit son retour à la Coupe du monde

Absente en 2022, la Colombie a réussi son retour en Coupe du monde dans la nuit de mercredi à jeudi. Les «Cafeteros» se sont imposés 3-1 contre l'Ouzbékistan, qui disputait son premier match dans un Mondial.
18.06.2026, 06:1218.06.2026, 06:15

Dans un stade Azteca largement acquis à sa cause, la Colombie a marqué le coup pour son retour en Coupe du monde après avoir manqué l'édition 2022, en inscrivant l'un des plus beaux buts du tournoi jusqu'à présent.

Les «Cafeteros» ont ouvert le score grâce à une superbe réussite digne des plus grands attaquants, du... latéral de Crystal Palace, Daniel Munoz, déviant acrobatiquement un service aérien parfait dans la surface signé Luis Diaz (40e).

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Avant cela, les finalistes de la Copa America 2024 avaient déjà démontré leur supériorité face à des Ouzbeks trop timides pour le premier match de leur histoire dans un Mondial. Jhon Arias a offert un premier frisson aux Colombiens (17e), mais sa frappe n'a trouvé que le petit filet extérieur. Diaz, bien lancé en profondeur, a lui trop croisé sa tentative, heurtant le poteau dans un angle fermé (32e).

L'Ouzbékistan réagit... en vain

Auteur de deux changements à la pause, le champion du monde italien et sélectionneur des Loups Blancs Fabio Cannavaro a quand même vu son équipe trouver un second souffle en début de deuxième période. Abbosbek Fayzullaev, grand espoir de sa nation, a écrit l'histoire en inscrivant le tout premier but de son pays en Coupe du monde (60e).

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Une réaction vaine, puisque la Colombie s'est rapidement remise sur les bons rails grâce à une réussite de Luis Diaz (65e), véritable homme du match pour sa première apparition dans un Mondial et bien aidé par le travail de Gustavo Puerta. Jaminton Campaz a scellé la victoire des siens en inscrivant le 3-1 de la tête en toute fin de rencontre (90e+9).

La Colombie prend donc la tête du groupe K grâce à ces trois points et affrontera la RD Congo mardi, alors que l'Ouzbékistan défiera le Portugal.

(ats/roc)

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