Young Boys a épaté tout le monde, à commencer par lui-même

«Un gaffeur dans la ville endormie»

«Un match nul aurait été bien. Gênant peut-être, surtout après avoir marqué tôt, mais certainement gérable sur le long terme. Et malgré toutes leurs maladresses et gaffes, un nul était ce que United avait obtenu avant que le ballon ne roule vers Jesse Lingard à la cinquième minute du temps additionnel. Mais inexplicablement, Lingard a décidé de jouer le ballon directement dans la course du remplaçant des Young Boys Jordan Siebatcheu, et en un clin d'œil, United a été vaincu. Les célébrations dans cette ville suisse endormie ont duré longtemps dans la nuit, mais pour un United épuisé et distrait, c'était un rappel que malgré tous leurs nouveaux talents brillants, certains vieux défauts subsistent.»