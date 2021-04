Sport

Football

Kevin Fickentscher: «L'équipe est morte»



Image: KEYSTONE

Kevin Fickentscher: «L'équipe est morte»

Le FC Sion a perdu 3-0 face à Vaduz et se retrouve à six points du barragiste. Son gardien et capitaine est dégoûté.

La défaite humiliante des Valaisans en Principauté a écoeuré Kevin Fickentscher. «Quand on perd 3-0, c'est qu'on a fait tout faux de A à Z, s'est exprimé le gardien et capitaine aux micros de blue Sports et de la RTS. C'est compliqué de faire comprendre à certains la situation dans laquelle on se trouve (...) L'équipe est morte.»

Le FC Sion est-il déjà condamné à la Challenge League ? Non, il va faire une remontada Oui, c'est mort

Comme la semaine dernière contre YB, les Valaisans ont totalement craqué en fin de rencontre. Le premier but des Liechtensteinois est tombé sur une balle arrêtée par Lüchinger à la 75e, après une tête de Simani renvoyée par la barre. Tout s'est ensuite rapidement enchaîné avec d'abord l'expulsion de Baltazar (78e), puis deux autres réussites pour Vaduz par Bamert (79e/autogoal) et Djokic (84e).

«C'était un désastre sur toute la ligne. Christian Constantin peut déjà préparer la Challenge League»

Ce match de la peur a bien mérité ce qualificatif. Les débats n'ont pas volé bien haut entre deux formations crispées et accusant un gros déchet technique. Vaduz, qui a signé un troisième succès consécutif, s'est ainsi donné de l'air dans la lutte contre la relégation. Avec 32 points, le club de la Principauté rejoint Lucerne et prend une marge de six longueurs sur les Sédunois, dont l'opération commando réclamée par le président Constantin s'est résumée à la tenue camouflage portée par ses joueurs. (ATS)

Les autres matches de dimanche Servette s'est imposé 2-1 à Zurich et a repris la 2e place du classement. Schalk et Imeri ont marqué pour les visiteurs, alors que Schönbächler a réduit en vain l'écart pour le FCZ en fin de rencontre. Eliminés par Saint-Gall jeudi en Coupe, les Young Boys ont pris leur revanche sur les Brodeurs en les battant 2-0 à Berne. Martins et Nsame ont signé les buts en seconde période.

Le classement