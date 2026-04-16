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Le Lausanne-Sport vire son coach Peter Zeidler

L&#039;entraineur Peter Zeidler (LS) reagit lors de la rencontre de football de Super League entre FC Sion et FC Lausanne-Sport le dimanche 12 avril 2026 au stade de Tourbillon a Sion. (KEYSTONE/Jean- ...
Peter Zeidler doit quitter le LS, moins d'une année après avoir rejoint le club vaudois. image: Keystone

Le Lausanne-Sport vire son coach

Le club vaudois, actuellement 9e de Super League, a démis de ses fonctions son entraîneur Peter Zeidler, jeudi avec effet immédiat.
16.04.2026, 09:3216.04.2026, 09:51

L'aventure de Peter Zeidler au Lausanne-Sport aura duré moins d'un an. L'entraîneur allemand (63 ans) a été démis de ses fonctions ce jeudi avec effet immédiat, a annoncé le club vaudois de Super League dans un communiqué.

En cause? Les mauvais résultats actuels du LS, seulement 9e du classement et sèchement battu à Sion (3-0) ce dimanche. Le club écrit:

«La Direction générale a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec l’entraîneur allemand, au regard de résultats jugés insuffisants au cours de la seconde partie de saison, ainsi que d’un manque de progression observé tant sur le plan collectif qu’individuel. Dans un contexte de difficultés persistantes ces dernières semaines, les ajustements attendus pour y répondre et inverser la dynamique ne se sont pas concrétisés, créant un décalage entre les attentes du club et leur mise en œuvre. La Direction a fait le choix d’agir dès à présent afin de redonner une nouvelle dynamique et de se projeter avec clarté et ambition vers l’avenir.»
L&#039;entraineur Peter Zeidler (LS), lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Lausanne-Sport, LS, et le FC St.Gallen ce dimanche 8 fevrier 2026 au Stade de la Tuiliere a Lau ...
Malgré une belle campagne en Conference League, Peter Zeidler a fini par payer les résultats insuffisants en championnat. image: Keystone

Arrivé en juin dernier sur le banc lausannois suite au départ de Ludovic Magnin à Bâle, Zeidler n'aura donc pas survécu à la lourde défaite, dimanche en Valais. Ses assistants Markus Neumayr et Migjen Basha assureront l'intérim jusqu'à la fin de la saison, précise le LS.

Sous la houlette de l'ancien homme fort de Saint-Gall, Lausanne a disputé la phase de ligue de la Conference League cette saison – réalisant notamment un exploit en qualifications en éliminant Besiktas Istanbul –, avant d'être éliminé en barrage, aux portes des 8es de finale, par le Sigma Olomouc.

Mais c'est surtout en championnat que la mayonnaise n'a jamais pris. Alors qu'ils avaient terminé la saison précédente dans le top 6, les Lausannois ont végété toute la saison sous la barre et disputeront dès le 25 avril le tour contre la relégation. (yog/ats)

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