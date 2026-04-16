Le Lausanne-Sport vire son coach
L'aventure de Peter Zeidler au Lausanne-Sport aura duré moins d'un an. L'entraîneur allemand (63 ans) a été démis de ses fonctions ce jeudi avec effet immédiat, a annoncé le club vaudois de Super League dans un communiqué.
En cause? Les mauvais résultats actuels du LS, seulement 9e du classement et sèchement battu à Sion (3-0) ce dimanche. Le club écrit:
Arrivé en juin dernier sur le banc lausannois suite au départ de Ludovic Magnin à Bâle, Zeidler n'aura donc pas survécu à la lourde défaite, dimanche en Valais. Ses assistants Markus Neumayr et Migjen Basha assureront l'intérim jusqu'à la fin de la saison, précise le LS.
Sous la houlette de l'ancien homme fort de Saint-Gall, Lausanne a disputé la phase de ligue de la Conference League cette saison – réalisant notamment un exploit en qualifications en éliminant Besiktas Istanbul –, avant d'être éliminé en barrage, aux portes des 8es de finale, par le Sigma Olomouc.
Mais c'est surtout en championnat que la mayonnaise n'a jamais pris. Alors qu'ils avaient terminé la saison précédente dans le top 6, les Lausannois ont végété toute la saison sous la barre et disputeront dès le 25 avril le tour contre la relégation. (yog/ats)