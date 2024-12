Le Brésilien Matheus Cunha célèbre son corner direct. image: Getty

Un ancien du FC Sion marque le Boxing Day de son empreinte

Auteur d'un but incroyable jeudi contre Manchester United, l'ancien attaquant sédunois Matheus Cunha, aujourd'hui joueur des Wolves, est sans conteste l'homme du Boxing Day 2024.

Manchester United s'enfonce un peu plus dans la crise. Battus 2-0 à Wolverhampton dans le cadre du Boxing Day, les Mancuniens viennent d'enchaîner une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues et restent sur quatre revers en cinq matchs en championnat. L'effet Ruben Amorim, nouvel entraîneur depuis le limogeage d'Erik ten Hag, n'a donc pas eu lieu, et les Red Devils pointent à une décevante 14e place au classement.

Ce jeudi, United a été mis une nouvelle fois en difficulté, en raison de l'expulsion de Bruno Fernandes dès la 47e minute, mais aussi par le virevoltant Matheus Cunha, bien connu du public valaisan. Particulièrement en jambes, et décisif sur les deux buts du match, le Brésilien a d'abord ouvert le score d'un somptueux corner direct, botté pied droit depuis le côté gauche à la 58e minute de jeu. Andre Onana n'a rien pu faire. Le buteur a ensuite délivré un assist dans le temps additionnel, sur l'action menant au 2-0.

Bref, Cunha a marqué ce Boxing Day de son empreinte, et peut-être même le plus beau but de la saison en Premier League.

Sa réalisation en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Pour rappel, le Brésilien a effectué ses débuts chez les professionnels à Sion au cours de l'exercice 2017/2018, qu'il ponctua avec 10 buts et huit passes décisives en 29 matchs de Super League. Il était arrivé en Valais à l'âge de 18 ans en provenance du Coritiba FC, dans son pays natal, et n'était resté qu'une saison à Tourbillon, débauché par Leipzig pour un montant de 15 millions d'euros, soit la meilleure vente des rouge et blanc.

Déjà impressionnant dans le championnat de Suisse, Matheus Cunha a aujourd'hui bien grandi. Passé par le Hertha Berlin et l'Atlético de Madrid, il est l'une des pièces maîtresses des Wolves cette saison et a permis à son club de sortir jeudi de la zone de relégation. Ses 10 buts et quatre assists en 18 matchs de Premier League cette saison font de lui un homme courtisé ces dernières heures par Arsenal et le Paris Saint-Germain. Sera-t-il en partance cet hiver?

(roc)