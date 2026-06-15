François Letexier demandant à Moisés Caicedo (à gauche) de quitter le terrain. Image: getty

Un joueur furieux après l’application d’une nouvelle règle

Moisés Caicedo est sorti de ses gonds après avoir été la victime de l’une des nouvelles règles de la Coupe du monde 2026. Il estimait ne pas avoir à sortir.

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Lors du match Côte d’Ivoire-Equateur, remporté 1-0 par les Eléphants dans la nuit de dimanche à lundi, l’une des nouvelles règles de la Coupe du monde a été appliquée par l’arbitre français François Letexier. Et cela n’a visiblement pas plu au joueur concerné: Moisés Caicedo.

A la 20e minute de jeu, l’Equatorien est resté au sol quelques secondes dans sa surface de réparation, à la suite d’un duel avec Wilfried Singo. L’homme en noir a alors arrêté le jeu, indiquant aux soigneurs qu’ils pouvaient pénétrer sur la pelouse.

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C’est à ce moment que Moisés Caicedo s’est soudain relevé à vitesse grand V, pour montrer à Letexier qu’il n’avait pas besoin d’être pris en charge par les médecins. Mais trop tard: le jeu était déjà arrêté, et l’arbitre a appliqué l’une des nouvelles règles de la compétition, qui impose au joueur ayant reçu des soins de rester en dehors des limites du terrain pendant une minute après la reprise du jeu.

Contraint de quitter ses partenaires, Moisés Caicedo, qui évolue à Chelsea le reste de l’année, est sorti visiblement contrarié par cette situation. Après avoir beaucoup parlementé avec l'arbitre, il a effectué «de grands gestes à l'encontre de l'assistant», note ce lundi matin le quotidien L'Equipe, qui a suivi avec attention la prestation de François Letexier, pour sa première à la Coupe du monde.

L’arbitre français a mis en œuvre une seconde fois cette nouvelle règle, plus tard dans la partie, à la 84e minute. Cette fois, c’est le coéquipier de Moisés Caicedo, Joel Ordoñez, qui a laissé ses partenaires évoluer à dix pendant une minute, sans conséquence, puisque les Ivoiriens n’ont pas su tirer profit de cet avantage. Les Elephants ont finalement inscrit le but libérateur à la 90e minute pour s’imposer sur le plus petit des scores.

(roc)