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Johan Manzambi fait déjà parler de lui en Angleterre

Buteur puis passeur décisif, le Genevois a été décisif avec son nouveau club, ce samedi après-midi pour son deuxième match en Premier League.

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Pour son premier match de Premier League, il y a sept jours face à Nottingham Forest, Johan Manzambi n’avait disputé que la dernière demi-heure de jeu et n’avait pu empêcher la défaite d’Aston Villa à domicile (1-2). Mais ce samedi, le Genevois a joué un tout autre rôle dans le championnat anglais, cette fois sur la pelouse de Tottenham.

L’international suisse, qui disputait à cette occasion son troisième match officiel (League Cup comprise) depuis sa blessure au genou survenue à l’entraînement durant le Mondial 2026, a été décisif. Peu avant la mi-temps, il a d’abord ouvert le score d’un plat du pied, seul face au but. Une réussite qui a permis à son équipe de prendre l’avantage à un moment clé de la rencontre.

Le premier but de Johan Manzambi avec Aston Villa: Vidéo: twitter

De retour des vestiaires, le Suisse a poursuivi sur sa lancée. À la 67e minute, une subtile touche de balle lui a permis d’offrir le but du 2-0 à son coéquipier Nicolas Jackson.

Emiliano Buendia a ensuite creusé l’écart avant que Tottenham ne réduise la marque à deux reprises en fin de rencontre. Aston Villa a néanmoins tenu bon pour s’imposer 3-2.

Un succès précieux qui permet à Johan Manzambi et à ses coéquipiers de prendre un peu d’air dans la deuxième partie du classement. Il s’agit surtout de la première victoire d’Aston Villa en Premier League cette saison. Et au vu de la prestation livrée par le Genevois à Tottenham, elle pourrait bien en appeler d’autres.